مراکز مشاوره کارآفرینی در استان بوشهر گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سعید زرین‌فر در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر با تاکید بر توجه ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اشتغال اظهار داشت: آمار دقیق در این سامانه نقش مهمی در برنامه‌ریزی طرح‌های مختلف به ویژه اشتغال‌زایی دارد.

وی با تاکید بر توجه به بیمه شاغلان در بخش‌های مختلف گفت: با فراهم شدن اشتغال جویندگان کار در استان بوشهر باید زمینه بیمه شدن آنها نیز فراهم شود.

زرین‌فر با تاکید بر توجه به فرهنگ بیمه و پرداخت مالیات تصریح کرد: تامین اجتماعی باید نسبت به بیمه نیروی کار توسط کارفرمایان نظارت داشته باشد و بیمه کارگران و پرداخت مالیات در حوزه اشتغال باید فرهنگ سازی شود.

وی با بیان اینکه مشاوره کارآفرینی نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مراکز مشاوره کارآفرینی در استان بوشهر به صورت رایگان خدمات ارائه می‌دهند باید طرح‌های اشتغال‌زایی در این حوزه برای دریافت تسهیلات با تایید این مراکز صورت بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر تاکید کرد: مراکز مشاوره کارآفرینی در زمینه اشتغال‌زایی تسهیل کننده عملی در این بخش هستند و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این فرصت برای حل مشکلات استفاده مطلوب ببرند.

زرین‌فر با بیان اینکه هر دستگاه اجرایی که در زمینه اشتغال فعالیت دارد باید مورد توجه قرار گیرد افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نسبت به اشتغال در عرصه‌های مختلف توجه بیشتر و برنامه ریزی مناسب‌تری داشته باشد.