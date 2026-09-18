افزایش سرعت باد و تلاطم دریا در بوشهر از یکشنبه

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز یکشنبه غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود. همچنین طی امروز و فردا (شنبه) در ساعاتی از بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر و ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر وقت یکشنبه تا سه‌شنبه، با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی و مرکزی استان، ضمن خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، سواحل استان نیز در این نواحی مواج پیش بینی می شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعاتی از بعدازظهر در ارتفاعات احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب غربی - جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.