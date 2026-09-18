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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

توزیع بیش از ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند کردستان

توزیع بیش از ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند کردستان

سنندج- مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از اجرای پویش «مشق همدلی» و توزیع بیش از ۲۰۰ بسته کیف و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند استان همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

فرزاد خاکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، پویش «مشق همدلی» با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند کردستان اجرا شد.

وی افزود: این پویش با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان استان و با هدف تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: در قالب این پویش، بیش از ۲۰۰ بسته شامل کیف و لوازم‌التحریر تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند در نقاط مختلف استان توزیع شد.

خاکی با اشاره به اجرای این اقدام به یاد دانش‌آموزان شهید میناب، بیان کرد: همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان در اجرای برنامه‌های اجتماعی و حمایتی، ظرفیت مهمی برای کمک به اقشار مختلف جامعه و تقویت روحیه همدلی در میان جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: پویش «مشق همدلی» با محوریت حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای آغاز سال تحصیلی آنان اجرا شد.

کد مطلب 6950796

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      وضعیت لوازم التحریر خیلی افتضاحه خیلی گرون مردم با این وضعیت چیکار کنن آخه این پویش‌های که به داد همه دانش آموزان نمیرسه

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