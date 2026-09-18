فرزاد خاکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، پویش «مشق همدلی» با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند کردستان اجرا شد.

وی افزود: این پویش با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان استان و با هدف تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: در قالب این پویش، بیش از ۲۰۰ بسته شامل کیف و لوازم‌التحریر تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند در نقاط مختلف استان توزیع شد.

خاکی با اشاره به اجرای این اقدام به یاد دانش‌آموزان شهید میناب، بیان کرد: همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان در اجرای برنامه‌های اجتماعی و حمایتی، ظرفیت مهمی برای کمک به اقشار مختلف جامعه و تقویت روحیه همدلی در میان جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: پویش «مشق همدلی» با محوریت حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای آغاز سال تحصیلی آنان اجرا شد.