عملیات امدادرسانی اضطراری در فهرج پایان یافت

علی گنج کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت امدادرسانی به مناطق سیل زده استان کرمان اظهار کرد: کنسروجات و نان بین خانوارهای روستای بنک از توابع بخش مرکزی شهرستان منوجان که هشت روز راه ارتباطی آنها به علت طغیان رودخانه‌ها قطع است توزیع شد.

گنج کریمی ادامه داد: امداد رسانی به این منطقه به وسیله تراکتور انجام شد.

وی ادامه داد: پس از چهار روز امداد رسانی سریع، مستمر و خالصانه امدادگران جمعیت هلال احمر در بخش نگین کویر شهرستان فهرج پایان عملیات امدادرسانی اضطراری در این منطقه اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: در این مدت ۱۰۳ تخته چادر، ۲۲۵ تخته موکت، هزار و ۴۸۲ تخته پتو، هشت هزار و ۵۰۱ قوطی انواع کنسرو، هزار و ۲۰۰ کیلو برنج، ۴۰۰ قوطی روغن، ۷۰۰ باکس آب معدنی و مقادیری نان بین حدود ۳۵۰ خانوار آسیب دیده توزیع شد.