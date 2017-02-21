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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۵۷

مدیرعامل هلال احمر کرمان:

عملیات امدادرسانی اضطراری در فهرج پایان یافت

عملیات امدادرسانی اضطراری در فهرج پایان یافت

کرمان - مدیرعامل هلال احمر کرمان از پایان عملیات امدادرسانی اضطراری در شهرستان سیل زده فهرج خبر داد.

علی گنج کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت امدادرسانی به مناطق سیل زده استان کرمان اظهار کرد: کنسروجات و نان بین خانوارهای روستای بنک از توابع بخش مرکزی شهرستان منوجان که هشت روز راه ارتباطی آنها به علت طغیان رودخانه‌ها قطع است توزیع شد.

گنج کریمی ادامه داد: امداد رسانی به این منطقه به وسیله تراکتور انجام شد.

وی ادامه داد: پس از چهار روز امداد رسانی سریع، مستمر و خالصانه امدادگران جمعیت هلال احمر در بخش نگین کویر شهرستان فهرج پایان عملیات امدادرسانی اضطراری در این منطقه اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: در این مدت ۱۰۳ تخته چادر، ۲۲۵ تخته موکت، هزار و ۴۸۲ تخته پتو، هشت هزار و ۵۰۱ قوطی انواع کنسرو، هزار و ۲۰۰ کیلو برنج، ۴۰۰ قوطی روغن، ۷۰۰ باکس آب معدنی و مقادیری نان بین حدود ۳۵۰ خانوار آسیب دیده توزیع شد.

کد مطلب 3914079

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