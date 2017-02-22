غلامعلی مرتضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار روز گذشته تیم فوتسال فرش آرا و مس سونگون و اینکه داور گل دوم فرش آرا را در ثانیه پایانی قبول نکرد، گفت: اگر قرار باشد بخواهیم با جوسازی امتیاز بگیریم، این صورت خوشی ندارد. فوتسال ما الان شخصیت پیدا کرده است و نگاه بهتری روی این رشته ایجاد شده ولی متاسفانه بعضی بداخلاقی ها به آن صدمه می زند.

وی تاکید کرد: داور مسابقه در جریان بازی یک پنالتی برای ما نگرفت. متاسفانه زمانی که اعضای کادر فنی ما کلمه پنالتی از دهانشان در آمد، تمام نیمکت تیم مس سونگون به سمت آنها حمله ور شدند که این خیلی بد است. به نظرم رعایت اخلاق بهتر از این است که بخواهیم به هر شکلی قهرمان شویم.

مدیرعامل باشگاه فرش آرا در تشریح گل ثانیه پایانی این تیم که ابتدا از سوی داور مورد قبول قرار گرفت و سپس رد شد، گفت: تیم مس بازی پنج نفره انجام می داد و در ۶ ثانیه پایانی روی دروازه ما حمله داشت ولی به یکباره توپ وسط راه نصیب تیم فرش آرا شد و بازیکن ما با تکل خود ضربه آهسته ای به سمت دروازه تیم مس زد. در این لحظه دو صدم ثانیه تا پایان مسابقه مانده بود. درست است وقتی که توپ به دروازه مس رسید، زمان تمام شده بود ولی بر اساس قانون و درست مثل بسکتبال، اگر ضربه به توپ قبل از اتمام وقت بازی بوده باشد، گل صحیح است.

مرتضایی یادآور شد: وقتی ضربه ما وارد دروازه تیم حریف شد، کمک مربی تیم مس به سمت وقت نگهدار بازی رفت و چیزی را به او گفت. سپس داوران را صدا زدند که آنها هم اعلام کردند وقت تمام شده بود. در صورتی که زمان مسابقه در حالی به اتمام رسیده بود که توپ حداقل چهار متر از پای بازیکن ما دور شده بود. به هر حال ما شکایتی را نوشته ایم و پیگیر نتیجه هستیم. برای ما اخلاق مهم است و فرقی نمی کند که چه تیمی قهرمان شود.

وی با انتقاد از رویه بعضی تیم های بالانشین جدول تاکید کرد: هر موقع که تیم های بالانشین جدول به استثنای حفاری می بازند، یک داستان و حاشیه ای دارند ولی باید بگویم با زور و شانتاژ کردن و فشار روی داور نمی توان نتیجه گرفت. گویا داوران از رختکن با دبیر سازمان لیگ تماس گرفتند و گفتند بازی مساوی شده است. خب اگر اینطور است چرا مسابقه برگزار می کنند و هزینه انجام می دهند؟ از آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون و حسن کامرانی فر رئیس دپارتمان داوری می خواهم پیگیر این مسئله باشند.