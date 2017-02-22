جشنواره ای که با ۱۰ میلیون تومان برگزار شد/ معرفی برگزیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت سه شنبه شب سوم اسفند با معرفی برگزیدگان این رویداد موسیقایی در بخش های مختلف و اجرای چند برنامه موسیقایی در تالار اصلی فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد.

سجاد پورقناد دبیر ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت در ابتدای این برنامه با ارائه گزارش از روند برگزاری این دوره بیان کرد: ششمین جشنواره نوشتارها و سایت های موسیقی در اینترنت با تفاوتی اساسی نسبت به دوره های گذشته روبه رو بود، آن هم اینکه نام جشنواره تغییری اساسی یافت و ضمن تاکید بر نوشته های موسیقی، نام وبلاگ از عنوان جشنواره به کلی حذف شد. با اینکه در این ۶ دوره تلاش کردیم با تشویق به وبلاگ نویسی و نشان دادن اهمیت های آن، مشوق فعالان در این عرصه باشیم، نتوانستیم در مقابلِ سونامیِ جهانگیرِ مرگِ وبلاگ ها و فرهنگ وبلاگ نویسی، توفیقی داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز تقریبا بر چهره تمام وبلاگ هایی که فعال و مشهور بودند گرد فراموشی و خاموشی نشسته است و وبلاگ نویسان نیز در فضاهای تاریک اپلیکیشن های پیام‌رسان موبایلی، گم شده اند. این جشنواره با تغییر عنوان خود ناگزیر از بازگفتن این واقعیت تلخ بود.

دبیر ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت با قدردانی از مدیریت بخش موسیقی فرهنگسرای ارسباران و مدیریت موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» در حمایت از جشنواره بیان کرد: به دلیل برگزاری دو جشنواره در یک سال انتظار داشتیم بر خلاف جشنواره های گذشته آثار زیادی به دبیرخانه نرسد ولی بر خلاف این تصور با سیلی از نوشته ها در شاخه های گوناگون مواجه شدیم. در این دوره، بیش از ۱۱۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که چیزی حدود دوبرابر میانگین آثار دریافتی ما در دوره های گذشت بود. شاید یکی از دلایل این استقبال گسترده، به جز تغییرات در روش های خبر رسانی، اضافه شدن دو بخش گزارش و گفتگو به جشنواره بود که در دوره های پیش حذف شده بود. این دو بخش با نظر هیات داوران جدید دوباره به جشنواره اضافه شد و تعداد زیادی از خبرنگاران حوزه موسیقی را وارد رقابت کرد.

پورقناد در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: ششمین جشنواره نوشتارها و سایت های موسیقی در اینترنت امسال در حالی برگزار شد که ۲ سال از قرار پرداخت های وزارت ارشاد و شهرداری تهران می گذرد و متاسفانه هیچ گونه همکاری در این زمینه انجام نشده است؛ جشنواره ای که بودجه ای کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد که در قیاس با بودجه نجومی ارگان های دولتی رقمی ناچیز است.

آروین صداقت کیش نماینده هیات داوران ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت هم قبل از اعلام اسامی برگزیدگان این دوره از جشنواره، بیانیه هیات داوران را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده است: «در پایان ششمین دوره‌ جشنواره می‌توان دید که تعیین و تعریف میدان آنچه دنیایی مجازی خوانده می‌شود، زیر فشار شتابان فناوری، دشوار و دشوارتر می‌شود. اکنون بزرگ‌ترین چالشی که به چشم می‌آید همچنان کشیدن مرزِ به قدر کافی دقیق میان جهان مجازی و غیرمجازی است؛ در حقیقت تقریباً مرزی باقی نمانده است، آنچنان که گاه تعیین مصداق برای رصدگرِ تیزبین هم نشدنی است. اما علاوه بر در هم شدن مرزها، گرایش استفاده‌کنندگان از این فضای سیال به پیام‌رسان‌ها، در پی آن افولِ اقبالِ وب‌سایت‌ها، مرگ وبلاگ‌ها (که سرانجام در تغییر نام جشنواره پژواک یافت) و در نتیجه ظهور پدیده‌ اینترنتِ تاریک روندی است که به ویژه جستجوپذیری و دسترسی‌پذیری میدان نوشتارهای موسیقی را تهدید می‌کند. این تهدیدی واقعی و جدی است که باید به آن اندیشید.

کم و بیش بر خلاف جریان روز فضای مجازی، تغییرات جشنواره‌ امسال و استقبال نویسندگان در هر دو بخش جشنواره و گه‌گاه رشد کیفی آثار، نشان داد که هنوز اندک بختی برای مقاومت در برابر آن تاریکی فزاینده وجود دارد، اگر بتوایم ارزش کافی و متناسب با توان هر کدام از فناوری‌ها و رسانه‌ها به محتوای موجود در آنها بدهیم. گذشته از چشم‌انداز میدان اصلی و تهدیدهایش، که باید مورد توجه خاص همه‌ی دست‌اندرکاران این حوزه قرار داشته باشد، ما داوران ششمین دوره‌ جشنواره‌ «نوشتارها و وب‌سایت‌های موسیقی در اینترنت» لازم می‌دانیم چند نکته را درباره‌ خود جشنواره و داوری آثار و نتایج یادآوری کنیم.

نخست، که ترجیع‌بند مکرر تمامی بیانیه‌ها نیز بوده است، آن که متأسفانه اصلی‌ترین چالش نوشتارهای موسیقی، چه نزد نویسندگانی که صرفاً در فضای مجازی می‌نویسند و چه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، هنوز کاستی دانش موسیقایی است. این امر که شش هیأت داوری با شش ترکیب متفاوت بر ان هم‌رای‌اند نشان می‌دهد که این درد دیرپای موسیقی‌نویسی ما است که فردی یا جمعی به ویژه از راه آموزش، باید به دنبال درمان آن باشیم.

دوم، تغییراتی در سطح، شکل و استاندارد نوشتارها به ویژه در بخش مقالات علمی‌ـ‌تحقیقی که عمدتاً حاصل ورود دانش‌آموختگان رشته‌های موسیقی‌شناسی به میدان است، افزون بر آن که وضعیت جدید کار را تعریف می‌کند، تلویحاً بر ارزش کار آکادمی و تأثیری که می‌تواند بر تمامی حوزه‌های پیرامون خود بگذارد، تأکید می‌کند.

سوم، با از میان رفتن اغلب صفحات هفتگی موسیقی در روزنامه‌های شناخته شده، بخشی از فعالیت روزنامه‌نگارانه‌ی موسیقی به فضای مجازی منتقل شده است. این رویدادی است که باید با کیفیت بخشیدن به نوشته‌ها بدان تداوم بخشید و به نفع پربارتر شدن موسیقی‌نویسی در اینترنت از آن بهره جست.

چهارم، تا پیش از این دوره تفسیر داوران از مسأله‌ی تولید، عرضه یا بازنشر محتوا در اینترنت تفسیری بسیار متن‌محور بود، اما در این دوره تعریفی گسترده‌تر پذیرفته و اعمال شد، با این امید که درهای این جشنواره به روی شکل‌های متنوع‌تری از فعالیت‌های اینترنتی مرتبط با موسیقی گشوده شود و احتمالاً در سال‌های آینده ترکیب‌های غنی‌تری از چنین فعالیت‌هایی شکل بگیرد. رد پای این تفسیر جدید به خوبی در گزینش سایت برتر هویدا است.

پنجم، همانند سال‌های گذشته، بسته به فعالیت افراد در شاخه‌های مختلف برخی شاخه‌ها پربارتر و پرکارتر و برخی کم‌ثمرتر بودند. در این دوره با رشد کَمّیِ بسیار در بخش‌های گفتگو، گزارش (نسبت به آخرین دوره‌ای که گزارش و گفتگو در فراخوان جشنواره وجود داشت)، مقاله‌ی عمومی و یادداشت روبه‌رو شدیم و در عوض افت جدی‌ کَمّی و کیفی در بخش نقد را تجربه کردیم. این امر نیازمند توجه ویژه‌ نویسندگان شاخه‌های کم‌کارتر است تا در سال‌های آینده شاهد شکوفایی مجدد آنها هم باشیم.

ششم، مسأله‌ بهره‌گیری از اطلاعات برای نوشتن یک مطلب گاه در میان نوشته‌ها با کژتابی‌هایی همراه است. توجه نویسندگان را به این امر جلب می‌کنیم که بی‌دقتی در این موارد گاه نوشته‌ای را به ترجمه یا تقلید تبدیل می‌کند. هر چه در اینترنت می‌یابیم بخشی از سواد ما نیست پس دست‌کم اگر نمی‌توان در یک قالب روزنامه‌نگارانه ارجاعی دقیق به منابع اصلی داد باید راهی یافت تا خواننده به طور ضمنی متوجه شود در حال دریافت اطلاعاتی است که تولید یا حتی گردآورده‌ی ما نیست. اجتناب از ایجاد توهم دانش و سواد وظیفه‌ بسیار مهم نویسندگانی است که رسالت اصلی‌شان آگاهی‌بخشی و صداقت حرفه‌ای است. هومان اسعدی، بابک خضرایی، هادی سپهری، آروین صداقت‌کیش، رضا صمیم»

محسن سلیمانی مدیر فرهنگسرای ارسباران تهران هم در این مراسم بعد از پایان اهدای جوایز در پاسخ به برگزیدگانی که از شرایط فعالیت حوزه موسیقی رضایت نداشتند، بیان کرد: ما امشب در خدمت عزیزانی هستیم که شاید بسیاری از تحولات موسیقی کشور مدیون زحمات آنها در حوزه رسانه است. آنها کسانی هستند که تمامی اتفاقات حوزه موسیقی را به گوش مخاطبان می رسانند و حالا اگر نتوانند اینجا به بیان دغدغه های خود بپردازند پس کجا باید این کار را انجام دهند. آنها حق دارند که این اعتراضات را به شما عزیزان بگویند اما بهتر است نگویند که «حالمان خوب نیست» زیرا به اعتقاد من همین که دوستانی مانند بردیا صدرنوری، پورقناد و یارانش را برای برگزاری این جشنواره یاری می کنند برای همه مایه دلگرمی است.

وی ادامه داد: بله این صحبت شما درست است که دلتان می خواست امشب شاهد حضور عزیزانی باشید که برای آنها وقت گذاشتید تا در تیتر رسانه ها قرار گیرند اما بدانید ما در همین فرهنگسرای ارسباران طی ماه های گذشته فعالیت های بسیار خوبی انجام دادیم که می تواند حال شما را کمی خوب کند.

به گزارش خبرنگار مهر اسامی برگزیدگان بخش مختلف ششمین جشنواره نوشتارها و وب سایت های موسیقی در اینترنت به ترتیب زیر اعلام شد.

*بخش اصلی

مقاله علمی – تحقیقی

رتبه دوم: مشترکا به امیرحسین رحمتی و شاهین مهاجری با مقاله «تحلیل علینقی وزیری در بستر گفتمان سنت/تجدد در موسیقی ایرانی (پیشنهاد روشی برای نزدیک شدن به یک موسیقیدان کلاسیک از منظر اِتنوموزیکولوژی) و «شبیه سازی فواصل گام ۲۴ قسمتی مساوی براساس هارمونیک»

رتبه سوم: مسعود خمسه پور با مقاله «بررسی برخی آراء و گفتارهای نورعلی برومند از منظر دیدگاههای اِتنوموزیکولوژی»

مقاله عمومی

رتبه اول: کامیار صلواتی با مقاله «سه برداشت از تاریخ موسیقی و نقد»

رتبه دوم: سینا چراغی با مقاله «ترمین؛ لطفا به این ساز دست نزنید»

رتبه سوم: علی نجفی ملکی با مقاله «حسن ناهید؛ هنرمندی ماندگار»

مصاحبه

رتبه اول: علیرضا سعیدی با موضوع «مصاحبه با مدیران دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان»

رتبه دوم : فرزان صوفی با موضوع «گفتگو با آهنگساز سرشناس موسیقی پاپ از جشنواره موسیقی فجر تا حواشی مربوط به سالار عقیلی و آلبوم محسن چاوشی»

رتبه سوم: سمانه فراهانی و سیامک قلی زاده با موضوع «نوازندگان جز در کافه خبر: پاتوقی برای ما وجود ندارد»

یادداشت

رتبه اول: بیتا یاری با موضوع «در حاشیه وابستگی جایزه جشنواره ها به میزان شهرت افراد: اعتبار آفرینان بی اعتبار»

رتبه دوم: سید اصغر نوربخش با موضوع «جدال با جدایی به بهانه زندگی محمد رضا شجریان»

رتبه سوم: فاطمه دانشور با موضوع «انباشتگی هنر متوسط»

گزارش

رتبه اول: بهرنگ نیک آیین با موضوع «قهوه خانه و فرهنگ شعری موسیقایی عاشیقی»

رتبه دوم: علیرضا سعیدی با موضوع «فراموشی موسیقی ایرانی در مداحی / نوحه خوانان مقصر نیستند»

رتبه سوم: مریم درویش با موضوع «شعبده در تالار وحدت / نوازنده فرانسوی تماشاگران را به وجد آورد»

نقد

رتبه سوم: سینا چراغی با موضوع «معلق در فضا به سوی بی کرانگی: سفر با کشتی اینو»

هیات داوران در این بخش رتبه اول و دوم نداشت

ترجمه

رتبه دوم : بهرنگ نیک آیین با موضوع «اهداف قوم شناسی، یک نگاه انسان شناسانه»

رتبه سوم: منیره خلوتی با موضوع «کریستف پندرسکی یا مساله آوانگارد در قرن بیستم»

هیات داوران در این بخش رتبه اول نداشت.

*بخش جنبی

مقاله عمومی

رتبه دوم: محمد مصطفی مهربانی با مقاله «جامعه باربد و نقش آن در گذر زمان»

رتبه سوم: آنژالا والی برای مقاله «چند پرده از اهمین داشتن و نداشتن دست در موسیقی / دست به مثابه ابزار» و سیامک قلی زاده و امیر بهاری با مقاله «سرچشمه راک ایرانی که ستون پاپ طلایی دهه ۵۰ شد/ تقلید پیچیده یا اصالت ساده»

هیات داوران در این بخش رتبه اول نداشت.

مصاحبه

رتبه اول: بیتا یاری با موضوع «موسیقی ایرانی، جهانی شدن و لغو کنسرت ها در گفتگو با کیهان کلهر: موسیقی ایرانی نیازی به تغییر ندارد»

رتبه دوم: امیر بهاری با موضوع «گفتگو با احمد پژمان به بهانه انتشار موسیقی و پارتیتور دیورتیمنتو/ درخشش ابدی در هزار توی کمال»

رتبه سوم: رضا نامجو با موضوع «گفتگو با آهنگساز و خواننده آلبوم خیام و مینی مال؛ در ارکستراسیون وجود سازها باید توجیه داشته باشد» و ندا حبیبی با موضوع «مصاحبه با حسین علیزاده/ شجریان حذف شدنی نیست»

یادداشت

رتبه دوم: نیوشا مزید آبادی با موضوع «آسیب شناسی خود بزرگ پنداری موسیقی امروز ایران: می دونی من کی ام؟»

رتبه سوم: بیتا یاری با موضوع «در حاشیه اولین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در سال ۹۵: فست فود»

هیات داوران در این بخش رتبه اول نداشت.

گزارش

رتبه اول: ایمان پاک نهاد با موضوع «سرگ هلهلوک در کوچه های بندرعباس / به جستجوی ابراهیم منصفی» و بهرنگ نیک آیین با موضوع «عاشیق های ایران زیر یک سقف؛ آشیقلار بایرامی»

هیات داوران در این بخش رتبه دوم و سوم نداشت.

نقد

رتبه سوم: محمد خلیلیان با موضوع «درباره عناصر موسیقی کوارتت کاسته / موسیقی به مثابه بازی»

هیات داوران در این بخش رتبه اول و دوم نداشت، این در حالی است که هیات داوران در شاخه نقد بخش جنبی نیز نویسنده ای را معرفی نکرد.

سایت برگزیده

هیات داوران ضمن تقدیر از سایت «موسیقی ایرانیان» سایت «بیپ تیونز» را به عنوان سایت برگزیده معرفی کرد.

اجرای گروه «صدای آناتولی» به سرپرستی هادی سپهری، اجرای گروه کُر «تُنال» به رهبری میلاد عمرانلو و اجرای ارکستر آکادمیک پایتخت به رهبری شهرام توکلی به همراه پخش یک کلیپ درباره روند برگزاری جشنواره از بخش های مختلف مراسم اختتامیه بود.