«وین رونی» در آستانه جدایی از منچستریونایتد/ شاید به چین برود!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از «میرر»، باشگاه منچستریونایتد در حال فراهم کردن مقدمات فروش «وین رونی» به یکی از تیم های ناشناخته سوپر لیگ چین به ارزش ۳۰ میلیون پوند است.

این در حالی است که «سان» ادعا می کند کاپیتان تیم ملی انگلیس برای این انتقال دستمزد هفتگی حیرت انگیز یک میلیون پوند را طلب خواهد کرد، که در این صورت وی بالاترین دستمزد را در بین بازیکنان جهان دریافت می کند.

روز سه شنبه (دیروز) گمانه زنی ها در این باره به شدت اوج گرفته بود، زیرا «ژوزه مورینیو» از رد انتقال کاپیتان تیمش اجتناب کرد؛ کاپیتان ۳۱ ساله ای که درست یک هفته پیش از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات زمستانی، در جریان بازی تیمش مقابل سنت اتین در لیگ اروپا مصدوم شد.

مورنیو گفت: من نمی توانم تضمین کنم که هفته آینده اینجا هستم. چطور تضمین کنم که بازیکنی فصل آینده اینجاست؟

اگرچه «میل» ادعا می کند، انتقال رونی به چین هنوز قطعی نشده است و باشگاه های بسیاری از لیگ MLS آمریکا و همچنین باشگاه اورتون هنوز خواهان به خدمت گرفتن کاپیتان تیم ملی انگلیس هستند.

ضمناً «تلگراف» نیز می گوید رونی از ترک منچستریونایتد مطمئن نیست و همه این ها بستگی به این دارد که آیا مورینیو در بازی روز یکشنبه تیمش مقابل ساوتهمپتون در جام اتحادیه انگلیس، وی را در ترکیب خواهد گذاشت یا خیر؟