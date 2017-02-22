وزارت نفت موظف به صادرات مازاد گاز مصرفی کشور به آسیا و اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی بررسی بخش در آمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با الحاق بندی به لایحه بودجه به منظور اجرائی نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت را موظف کردند، در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل واریز می شود.