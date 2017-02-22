سقف فاینانس در سال آینده ۵۰ میلیارد دلار تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بند های در آمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بخش درآمدی بندی از لایحه بودجه مقرر کردند، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای ‌قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین شود.

وکلای ملت بندی از لایحه بودجه را جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند، طبق این بند به دولت اجازه داده می‌شد برای طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرحهای دانش‌بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست‌محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.