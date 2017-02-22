« خداگرایی» شاکله اصلی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد اقامه نماز استان اظهار داشت: انسان در عالم آفرینش خلق نمی شد، هستی ارزش زیستن نداشت لذا بر اساس معرفت، این عالم آفرینش برای انسان خلق شد.

وی اظهار داشت: انسان امانتدار خالق بوده و موجود بی اثر و ثمر نیست و باید به شکوفایی و تجلی برسد و به این دلیل انسان دارای ارزش و ماهیت است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با عنوان اینکه انسان باید به سطحی از آگاهی و معرفت برسد و جانش به معدن نور مطلق متصل باشد اظهار داشت: وقتی انسان به سطحی از آگاهی رسید، آن وقت موجودیت می یابد.

وی با بیان اینکه انسان میل به جاودانگی دارد، تصریح کرد: انسان از نظر روحی جادوانه است و آدمی همواره به دنبال جاودانگی است و یکی از مواردی که انسان را به سمت جاودانگی سوق می دهد، عبادت است.

یونسی یادآور شد: انسان فطرتا دنبال پرستش و جاودانگی است و انقلاب اسلامی ایران بزرگترین و فرهنگی ترین ترین انقلاب پس از بعثت انبیاء الهی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه ۶۰ درصد شعارهای مردم در دوران انقلاب اسلامی، فرهنگی بوده است گفت: تنها انقلابی که در ۳۰۰ سال اخیر در جهان ظهور پیدا کرد و دارای روحیه فرهنگی بود، ایران است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران همواره برشعارهای آرمانگرایانه و استقلال، آزادی تکیه دارد و خداگرایی و خداپرستی جان انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: هرجایی که از آرمان الهی دور شود به سوی ظلمت می رود و نماز معراج مومن است و انسان را به عروج می رساند و امروز گمشده جوامع اخلاق و معنویت است و باید به اخلاق پایبند بود.