رفع خلاءهای تحقیقاتی بخش کشاورزی کشور با تدوین نظام نوین ترویج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شاه پسند عصر چهارشنبه در سومین گردهمایی پروژه فنی، ترویجی بهبود عوامل خسارت زایی گیاهان در سخنانی با اشاره به اجرای نظام نوین ترویج در کشور اظهار داشت: این نظام از سوی وزیر کشاورزی ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه تهیه و تدوین این نظام نوین ترویج ۲.۵ سال طول کشیده است عنوان کرد: این نظام از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه تهیه و تدوین شده است.

قائم‌مقام معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه تا قبل از تدوین این نظام مراکز کشاورزی از انتفاع خارج شده بودند گفت: همچنین ارتباطی بین کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی نیز وجود نداشت به طوری که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بهره برداران زیر نظر کارشناسان فعالیت داشتند.

شاه پسند با بیان اینکه تا پیش از این نام همه مراکز کشاورزی کشور خالی از نیروی متخصص بود بیان داشت: همچنین ارتباط بین ترویج و تحقیقات در حوزه کشاورزی بسیار ضعیف بود.

وی با بیان اینکه تا پیش از این حضور کارشناسان در عرصه های تولید بسیار ضعیف بود افزود: در این راستا ساماندهی مراکز کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.

قائم‌مقام معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اینکه با اقدامات صورت گرفته ضریب ماندگاری نیروها در مراکز کشاورزی باید افزایش یابد تصریح کرد: همچنین برگزاری کلاس های آموزشی برای نیروهای مراکز کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفت.

شاه پسند با اشاره به پهنه بندی عرصه های تولیدی کشاورزی کشور بیان داشت: با این اقدام حداقل کارشناسان باید ۱۰ سال در مراکز کشاورزی حضور داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به پاسخگویی به کشاورزان با تدوین نظام نوین ترویج بیان داشت: همچنین مدیریت دانش در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار گرفته که در این راستا ۱۰۰ عنوان نشریه و بروشور در سطح کشور تهیه شد.

قائم‌مقام معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه با تدوین نظام نوین ترویج کشور خلاء های تحقیقاتی در کشور شناسایی شدند تصریح کرد: همچنین شرح وظایف مروجان بخش کشاورزی کشور تدوین شده تا با این اقدام آنها نسبت به ارائه خدمات فنی به بهره برداران اقدام کنند.

شاه پسند با تاکید بر اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی تدوین برنامه های عملیاتی در این حوزه است ادامه داد: باید با برنامه ریزی لازم تحقیقات در عرصه های تولیدی کشاورزی صورت گیرد.