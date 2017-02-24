مسجد پایگاه دیانت و سیاست است/ علمای دینی شناسایی و معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته بیست و ششمین نشست «ستارگان محراب»، ویژه گرامیداشت مفاخر ائمه جماعات استان تهران و بزرگداشت آیت الله سید محمد باقر جلالی موسوی در مسجد جامع دماوند برپا شد.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام کاظم فتاحی دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند به حاضران خیر مقدم گفت.

حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در این مراسم با اشاره به اهمیت علم و عالم در جامعه اظهار داشت: ائمه جماعت مساجد افسران ناحیه مقدسه امام زمان(عج) هستند و راه میان بر برای اعتلای فرهنگ جامعه مسجد است.

وی ادامه داد: مرکز رسیدگی به امور مساجد اجلاس ستارگان محراب را به عنوان نقدی بر تاریخ در کشور برگزار کرده و می کند و امشب در بیست و ششمین نشست ستارگان محراب ،مقام شامخ آیت الله سید محمد باقر جلالی موسوی را گرامی می داریم.

حجت الاسلام حاج علی اکبری بیان کرد: مسجد پایگاه دیانت و سیاست بوده و توجه ویژه به این پایگاه از اهداف نشست های ستارگان محراب است.

وی در ادامه به بررسی جایگاه دماوند پرداخت و اضافه کرد: دماوند بهشت ایران و قلب این بهشت مسجد جامع دماوند است، این منطقه نمادی از هویت ملی و دینی کشور بوده که متاسفانه این میراث معنوی مورد غفلت است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور عنوان کرد: دماوند مرز طبرستان و فلات مرکزی ایران بود و در این منطقه نشانه های عشق به اهل بیت عصمت و طهارت بروز و ظهور خاصی دارد.

وی افزود: مردم این منطقه متدین، معتقد و بسیار مذهبی هستند و خانواده آیت الله جلالی اهل دانش و علم و در وادی عالمی بودند و میوه این خانواده فرزندی برومند مانند آیت الله جلالی بود که خود را به طور تمام و کمال وقف مردم کرده بود و تمام عمر به مردم خدمت می کرد.

وی با بیان اهمیت شناسایی علمای دینی همچون آیت الله جلالی توسط نسل جوان اظهار داشت: باید جوانان و انجمن های مردمی در این خصوص به میدان آمده و این میراث معنوی را به خوبی شناسایی کنند.

حاج علی اکبری روحیه خدمت را از ویژگی های آیت الله جلالی دانست و اضافه کرد: آیت الله جلالی به مدت هشت سال امام جماعت مسجد جامع دماوند بود و پس از آن با رای مردم دماوند وارد مجلس هفدهم شورای ملی شد.

وی ادامه داد: مقاومت، پیشنهاد آیت الله جلالی برای وضعیت کشور در آن زمان بود و امروز همین مقاومت نسخه نجات ملی است، دانش آیت الله جلالی به قدری بود که آیت الله جوادی آملی ایشان را آیت الله خطاب کردند که این نشان از اجتهاد آن عالم بزرگ دارد.

گفتنی است در پایان با حضور حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد،امام جمعه و مسئولان شهرستان دماوند از لوح یادبود آیت الله جلالی رونمایی شد.