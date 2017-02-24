به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، امسال برای پانزدهمین سال مهمانی «شب قبل» به استقبال مراسم اسکار می‌رود. این برنامه که یکی از چندین مهمانی‌ای است که در هفته پیش از اسکار برگزار می‌شود، یکی از مهمترین آنها هم هست و امسال برای پانزدهمین سال برگزار می‌شود.

لئوناردو دی کاپریو، جرج کلونی و همسرش امل علم الدین، دنزل واشنگتن و همسرش پائولتا واشنگتن و اما استون از جمله مهمانان درجه یک حاضر در این برنامه هستند.

این مهمانی به میزبانی اعضای کمیته امسال برگزار می‌شود.

کمیته میزبانی ۲۰۱۷ شامل ایمی ادامز، دارن لی گالو، کیسی افلک، خاویر باردم، جسیکا بل و جاستین تیمبرلیک، کیت کپشاو و استیون اسپیلبرگ، تانیا هادن بلک و جک بلک، جسیکا چستین، تام کروز، لوسینا و مت دیمون، وایولا دیویس و جولیوس ترنون همسرش، کریس اوانز، جیک جیلنهال، بری لارسون، جانل مونائه، دو پاتل، ناتالی پورتمن، جدا پینکل اسمیت و ویل اسمیت، اوکتاویا اسپنسر، الیشیا ویکاندر، ریس ویتراسپون و ... است.

شماری از رسانه‌ها اسپانسر این برنامه هستند که هالیوود ریپورتر برای چهارمین سال یکی از این رسانه‌هاست.

این مراسم هر سال شب شنبه و یک شب پیش از برگزاری مراسم اسکار در استودیو فاکس برگزار می‌شود.

این برنامه که برنامه‌ای خیریه است کمک‌های جمع‌آوری شده را برای حمایت از بنیاد سینما وتلویزیون جمع‌آوری می‌کند که خدمات اجتماعی و حمایت‌های مالی از چهره‌های کهنسال و نیازمند کمک صنعت سرگرمی را انجام می‌دهد. در مراسم سال پیش ۵.۲ میلیون دلار پول جمع‌آوری شده بود.