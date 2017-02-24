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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور ابطال شد

انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور ابطال شد

بازرس و نماینده تعاونی مطبوعات کشور در کمیسیون نظارت بر انتخابات، از ابطال انتخابات ماه گذشته این تعاونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت تعاونی مطبوعات کشور، در اطلاعیه‌ای با امضای «احمد طبق‌چی»، بازرس و نماینده تعاونی مطبوعات کشور در کمیسیون نظارت بر انتخابات، از ابطال انتخابات این تعاونی که ۷ بهمن ماه امسال و با حضور قریب به ۴۰۰ نفر از اعضای این تعاونی و مشارکت تقریبی ۱۵۰ عضو دیگر به صورت دادن نمایندگی و وکالت به حاضران، در هتل مارلیک در تهران برگزار شد، خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو انتخابات مورخ ۹۵/۱۱/۷ این شرکت تعاونی و همچنین شکایت‌های به‌عمل آمده از طرف بعضی از کاندیداها و اعضا شرکت تعاونی، کمیسیون نظارت بر انتخابات در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ تشکیل جلسه داد که در آن، علاوه بر اعضاء کمسیون، عیسی خانی به‌عنوان نماینده شکات و شکات مستقل، حکمت‌الله موسوی و  شهنواز که فرد اخیر به نمایندگی شکات مستقل و احمد طبقچی بازرس و نماینده تعاونی مطبوعات کشور در کمیسیون نظارت بر انتخابات به‌عنوان نماینده تعاونی نیز حضور داشتند.

در ادامه این اطلاعیه همچنین آمده است: بعد از پایان جلسه نظر عیسی خانی بر تائید نتیجه انتخابات، نظر شهنواز بر ابطال انتخابات و نظر احمد طبقچی بازرس و نماینده تعاونی مطبوعات کشور در کمیسیون نظارت بر انتخابات نیز بر رسیدگی به شکایت‌های واصله و احقاق حق هر کسی که به نتیجه انتخابات اعتراض داشت، بود و در پایان مقرر شد ضمن دعوت از اعضاء مجمع برگزار کننده انتخابات، مجدداً جلسه‌ای در روز ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تشکیل و نظر نهایی در پایان آن جلسه اعلام شود که در پایان جلسه با توجه به جمیع جهات و به اتفاق آراء، برگزاری انتخابات مورخ ۹۵/۱۱/۷ را با قانون و مقررات موضوعه منطبق ندانسته و مراحل انتخابات هیات مدیره و بازرسین و انتخاب آنها به سمت‌های مذکور، مورد تایید اعضاء کمیسیون قرار نگرفت.

یادآوری می‌شود، مجمع عمومی شرکت تعاونی مطبوعات کشور (فوق‌العاده نوبت سوم) عصر روز پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ با حضور قریب به ۴۰۰ نفر از اعضای این تعاونی و مشارکت تقریبی ۱۵۰ نفر دیگر به صورت دادن نمایندگی و وکالت به حاضران، در هتل مارلیک در تهران برگزار و در آن اعضای هیات مدیره و بازرسان این تعاونی برای دوره بعد انتخاب شده بودند که گزارش کامل آن را می‌توانید اینجا بخوانید.

کد مطلب 3915955

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