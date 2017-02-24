انتخابات شرکت تعاونی مطبوعات کشور ابطال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت تعاونی مطبوعات کشور، در اطلاعیه‌ای با امضای «احمد طبق‌چی»، بازرس و نماینده تعاونی مطبوعات کشور در کمیسیون نظارت بر انتخابات، از ابطال انتخابات این تعاونی که ۷ بهمن ماه امسال و با حضور قریب به ۴۰۰ نفر از اعضای این تعاونی و مشارکت تقریبی ۱۵۰ عضو دیگر به صورت دادن نمایندگی و وکالت به حاضران، در هتل مارلیک در تهران برگزار شد، خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو انتخابات مورخ ۹۵/۱۱/۷ این شرکت تعاونی و همچنین شکایت‌های به‌عمل آمده از طرف بعضی از کاندیداها و اعضا شرکت تعاونی، کمیسیون نظارت بر انتخابات در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۹ تشکیل جلسه داد که در آن، علاوه بر اعضاء کمسیون، عیسی خانی به‌عنوان نماینده شکات و شکات مستقل، حکمت‌الله موسوی و شهنواز که فرد اخیر به نمایندگی شکات مستقل و احمد طبقچی بازرس و نماینده تعاونی مطبوعات کشور در کمیسیون نظارت بر انتخابات به‌عنوان نماینده تعاونی نیز حضور داشتند.

در ادامه این اطلاعیه همچنین آمده است: بعد از پایان جلسه نظر عیسی خانی بر تائید نتیجه انتخابات، نظر شهنواز بر ابطال انتخابات و نظر احمد طبقچی بازرس و نماینده تعاونی مطبوعات کشور در کمیسیون نظارت بر انتخابات نیز بر رسیدگی به شکایت‌های واصله و احقاق حق هر کسی که به نتیجه انتخابات اعتراض داشت، بود و در پایان مقرر شد ضمن دعوت از اعضاء مجمع برگزار کننده انتخابات، مجدداً جلسه‌ای در روز ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تشکیل و نظر نهایی در پایان آن جلسه اعلام شود که در پایان جلسه با توجه به جمیع جهات و به اتفاق آراء، برگزاری انتخابات مورخ ۹۵/۱۱/۷ را با قانون و مقررات موضوعه منطبق ندانسته و مراحل انتخابات هیات مدیره و بازرسین و انتخاب آنها به سمت‌های مذکور، مورد تایید اعضاء کمیسیون قرار نگرفت.

یادآوری می‌شود، مجمع عمومی شرکت تعاونی مطبوعات کشور (فوق‌العاده نوبت سوم) عصر روز پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ با حضور قریب به ۴۰۰ نفر از اعضای این تعاونی و مشارکت تقریبی ۱۵۰ نفر دیگر به صورت دادن نمایندگی و وکالت به حاضران، در هتل مارلیک در تهران برگزار و در آن اعضای هیات مدیره و بازرسان این تعاونی برای دوره بعد انتخاب شده بودند که گزارش کامل آن را می‌توانید اینجا بخوانید.