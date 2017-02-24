به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال اعلام کرد باشگاه پرسپولیس ۱۱ پرونده باز از شکایت خارجی ها را در فیفا و مجامع بین المللی دارد و از این حیث، نسبت به سایر باشگاه های ایرانی صاحب بیشترین پرونده است.

هرچند که این پرونده ها هنوز به مرحله کسر امتیاز و جریمه های دیگر نرسیده است اما هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد.

یکی از این پرونده ها، شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه از پرسپولیس به خاطر جذب مهدی طارمی است. در پایان فصل گذشته مسابقات لیگ برتر بود که مهدی طارمی تصمیم گرفت پرسپولیس را ترک کند و به همراه رامین رضائیان با عقد قراردادی، به تیم ریزه اسپور ترکیه پیوست. طارمی البته بیش از چند هفته در ترکیه دوام نیاورد و به یکباره اعلام کرد می خواهد به پرسپولیس برگردد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که طارمی با ریزه اسپور قرارداد بسته بود و حتی تصویر عقد قراردادش با این باشگاه منتشر شده بود. با وجود این، طارمی با حمایت باشگاه پرسپولیس و وکیلان خود، راه را برای بازگشت بازکرد و به جمع سرخپوشان اضافه شد.

حالا و با گذشت چندماه از بازگشت طارمی به پرسپولیس، خبر شکایت ریزه اسپور از پرسپولیس به خاطر جذب این بازیکن منتشر شده است؛ درست در روزهایی که باشگاه های ایرانی شرایط عجیب و غریبی را به خاطر شکایت بازیکنان و مربیان خارجی تجربه می کنند و هر روز اخبار مختلفی از تهدید فیفا برای کسر امتیاز منتشر می شود.

شرایط پرسپولیس از سایر باشگاه ها بهتر نیست. این باشگاه پرونده های سنگینی دارد که عمل کردن به تعهدات آنها، کمر باشگاه را از نظر مالی می شکند. باوجود این، مدیران پرسپولیس تا الان توانسته اند جلوی هرگونه کسر امتیاز و یا جرایم دیگر را بگیرند و اوضاع را در ظاهر آرام نگه دارند.

پرسپولیس که تا اینجای کار پایش با شکایت بازیکنان و مربیان خارجی به مجامع بین المللی باز شده بود، حالا با شکایت یک باشگاه دیگر پرونده ای را پیش روی خود می بیند که نقش اول آن مهدی طارمی مهاجم داخلی خودش است. هرچند که عبدالصمد ابراهیمی وکیل مهدی طارمی مدعی است خطری پرسپولیس را تهدید نمی کند: «مهدی طارمی قرارداد لازم الاجرا نداشته زیرا قراردادش فقط در صورتی معتبر بوده که آی.تی.سی صادر شود که حتی درخواست این کارت هم وارد نشده و باشگاه ترکیه ای اقدامی ننموده است.»

از سوی دیگر روزبه وثوق احمدی سرپرست تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در این خصوص اعلام کرده که این موضوع در پروسه رسیدگی قرار دارد و وکیل طارمی و باشگاه پرسپولیس در حال پیگیری این موضوع هستند.

گفته می شود یکی از دلایلی که باعث شده فیفا تا الان رایی را برای این پرونده صادر نکند، محکم نبودن مستندات و مدارک باشگاه ریزه اسپور است. این باشگاه ترکیه ای حتی با وجود شکایت، مدارک قطعی برای اثبات ادعای خود ندارد و همین مسئله باعث طولانی شدن روند رسیدگی به آن شده است.