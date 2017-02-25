ارائه خدمات باکیفیت و رضایت مشتریان کلید موفقیت در کارآفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم رئوف در خصوص فعالیت‌های اجتماعی بانوان، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: برخی از بانوان، پا فراتر نهاده و با ورود به عرصه کارآفرینی، این نقش و مشارکت را چندین برابر کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: با ۱۰ سال تجربه تخصصی در حوزه آرایش و زیبایی، همواره تلاش می‌کنم با کادر مجرب، دانش به روز و تکنیک‌های جهانی، بالاترین سطح کیفیت و خدمات را به مشتریان خود ارائه دهم.

این بانوی کارآفرین با بیان اینکه عناوین متعدد در حوزه خدمات زیبایی و آرایشی نشان از ارائه خدمات باکیفیت و رضایت مشتریان است، افزود: اولویت‌مان همیشه کیفیت و حال خوب مشتریان‌مان است.

وی با بیان اینکه کادر متخصص سالن مریم رئوف در منطقه زعفرانیه با سال‌ها تجربه و گذراندن بالاترین سطح آموزش‌ها همواره مشاور و همیار مشتریان خوب و عزیز هستند، تصریح کرد: دارنـــده نشــان رسمــی (پلاتین) لـورآل فـرانسه، نمایـــنده تجــاری خدمـــات زیبــایی در اتـاق بـازرگــانی، دارنــده تندیس رضایت منــدی مشتـری در ۳ سال پیــاپـی و دارنــــده تـنـــدیـــس جشـــنـــواره بــرنـــد از ایـران، بخشی از افتخارات مجموعه ما است.

رئوف همچنین از بانوان خواست تا جهت اشنایی بیشتر با این مجموعه به وب سایت www.maryamraoof.com مراجعه و یا با شماره های ٢٢٠٤٢٧٣٧ و ٠٩١٢٩٤٦٩٣٩١ تماس بگیرند.