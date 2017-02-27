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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

پژوهش و عدم تحقق یک برنامه-۳

امسال به هدف افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی نمی رسیم

امسال به هدف افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی نمی رسیم

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه کمبود بودجه به بخش پژوهشی کشور فشار آورده است، گفت: امسال نمی توانیم به هدف افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی دست پیدا کنیم.

سورنا ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علل عدم تحقق توسعه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی، اظهار داشت: در این سال ها، کمبود بودجه به بخش پژوهشی فشار آورده ولی جدول ۱۴، بخش هایی در قالب اوراق و تشکیلات پرداخت شده است.

وی افزود: بودجه پژوهشی هنوز در جاهایی که جدول ۱۴ اعمال شده نتیجه نداده است ولی اگر عملیاتی شود حتما سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی بالاتر از نیم درصد خواهد شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه البته رسیدن به نیم درصد هم راضی کننده نیست، خاطر نشان کرد: مهم این است که باید بخش خصوصی وارد این حوزه شود که این کار در حال انجام است.

به گفته وی، بخش خصوصی در شرکت های دانش بنیان تاثیر گذار است و می تواند نتیجه پژوهش در شرکت ها را وارد بازار کند.

ستاری با تاکید بر ضرورت افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی عنوان کرد: ما می توانیم با جدول ۱۴ به هدف برسیم ولی به دلیل اینکه هنوز برخی از این برنامه ها به طور کامل اجرایی نشده، امسال نمی توانیم به هدف خود دست بیابیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برای سال آینده جدول ۱۴ آمده و امیدواریم که به این ۳ درصد سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی برسیم.

کد مطلب 3916618

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