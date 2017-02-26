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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

در پایان جلسه علنی صبح؛

سقف درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ اعلام شد

سقف درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ اعلام شد

با پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ ، سقف درآمدی لایحه بودجه تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، درآمد های دولت در بودجه سال ۹۶ تعیین شد.

امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس  منابع درآمدی بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

بر این اساس الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار و هشتصدو سی و سه میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۳.۹۸۳.۸۳۳.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت  هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (۳.۴۵۰.۹۴۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شانزده هزار و سیصد و دوازده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۵۱۷.۱۶۲.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

کد مطلب 3917704

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