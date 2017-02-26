سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۳۰ درصد تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در بررسی بخش های هزینه ای بودجه ۹۶، بندالف تبصره یک این لایحه را تصویب و سهم صندوق توسعه ملی را از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین کردند.
بر این اساس، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(۳۰%) تعیین میشود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعهیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.»
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