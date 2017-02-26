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۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

با تصویب مجلس؛

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۳۰ درصد تعیین شد

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۳۰ درصد تعیین شد

نمایندگان مجلس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را ۳۰ درصد تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در بررسی بخش های هزینه ای بودجه ۹۶، بندالف تبصره یک این لایحه را تصویب و سهم صندوق توسعه ملی را  از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین کردند.

بر این اساس، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(۳۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.»

کد مطلب 3917952

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