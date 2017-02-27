غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه واژگونی خودرو در شهرک ظفر کرمانشاه خبر داد و گفت: طی این حادثه که ساعت ۲۰ و ۵۶ دقیقه شامگاه گذشته رخ داد، یکدستگاه خودرو پژو پارس دچار واژگونی شده بود و ۲ نفر سرنشین خودرو در آن محبوس شده بود.

وی افزود: پس از تلاش های فراوان آتش نشانان کرمانشاهی طی ۴۰ دقیقه عملیات دو مصدوم حادثه رهاسازی و برای درمان و انتقال به مراکز درمانی تحویل فوریت‌های پزشکی شدند.

معاون عملیاتی آتش‌نشانی کرمانشاه از اعزام ۲ خودروی اطفا حریق و امداد و نجات به همراه ۹ نفر نیروی عملیاتی به محل این حادثه خبر داد.

وی هم چنین از سقوط یک جوشکار از بالای اسکلت بندی یک ساختمان در حال احداث واقع در میدان فردوسی مقابل پمپ بنزین خبر داد و گفتک فرد مذکور به علت عدم رعایت نکات ایمنی و نبستن کمربند ایمنی دچار حادثه شده و از بالای این ساختمان سقوط کرد.

رضایی تصریح کرد: حادثه مذکور ساعت ۱۲ و ۱۲ دقیقه روز گذشته رخ داد و نیروهای ما ظرف ۲ دقیقه در محل حاضر شدند و با ۲۵ دقیقه عملیات فرد مصدوم را که از ارتفاع ۲۰ تا ۳۰ متری سقوط کرده و از ناحیه کمر و سر آسیب دیده بود نجات و به نیروهای فوریت پزشکی برای انتقال به بیمارستان تحویل دادند.