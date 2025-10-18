به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های عملیاتی آتش نشانی بندرعباس با حضور سریع خود، دست یک فرد را که در جک خودرو گیر کرده بود، در فوریت‌های پزشکی بیمارستان شهید محمدی آزاد کردند. خوشبختانه این حادثه بدون آسیب جدی پایان یافت.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۰ شب، در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، با دریافت گزارش از سوی اورژانس، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه شماره یک به فوریت‌های پزشکی بیمارستان شهید محمدی اعزام شدند.

وی افزود: پس از رسیدن به محل، آتش‌نشانان با دقت و احتیاط کامل، دست فرد را از داخل جک خودرو آزاد کرده و از بروز هرگونه آسیب بیشتر جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه سهل‌انگاری گزارش گردیده و خوشبختانه فرد دچار آسیب جدی نشده است.