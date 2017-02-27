به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ناصری‌پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری از برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی حدیث کساء از ایام فاطمیه تا نوروز ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: این مسابقه همسو با سایر برنامه‌های فرهنگی هنری ایام فاطمیه و شهادت دخت مکرم نبی اسلام (ص) تا نوروز سال ۱۳۹۶ و سال روز میلاد پر برکت حضرت زهرا(س) برنامه‌ریزی شده است.

وی درباره چگونگی شرکت در این مسابقه توضیح داد: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tlib.ir فایل متن مسابقه را دریافت کنند و ضمن بهره‌مندی از اجر معنوی مطالعه آن در مسابقه کتاب‌خوانی حدیث کساء شرکت کنند.

مهلت شرکت در این مسابقه تا پایان ۲۹ اسفند است و شهروندان تهرانی می‌توانند از طریق ارسال پیامک گزینه‌های صحیح به سامانه ۲۰۰۰۱۸۳۷۴۵، تکمیل پرسشنامه اینترنتی یا تحویل حضوری پرسشنامه به ۱۰۷ کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سطح مناطق ۲۲ گانه در این مسابقه شرکت کنند.