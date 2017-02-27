مجهزترین پایگاه اورژانس هوایی کشور در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجهزترین پایگاه اورژانس هوایی کشور بعد از ظهر دوشنبه با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ جمعی از مسئولان استانی و خانواده مرحوم اسماعیل خرمی روز در قم افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

احداث این پایگاه اورژانس از سال ۹۳ آغاز شده بود که طی این مدت در این مرکز ۳۰۶ پرواز صورت گرفته که طی آن ۷۰۶ بیمار منتقل شدند. از این تعداد ۶۰۰ بیمار تصادفی بودند و بیش از ۹۳ درصد بیماران بهبود یافتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: اقدامات زیرساختی در قم طی سه سال اخیر، قم را به کارگاه توسعه در حوزه سلامت درآورده است. نوسازی‌ها و احداث بیمارستان‌ها و پایگاه‌های بهداشتی متفاوت تا صد درصد را شاهد بودیم که نقش خیران در این کارهای جدید و نیکو متبلور است.

ابوالفضل ایرانی خواه بیان داشت: یکی از خدمات بی نظیر در حوزه سلامت، افتتاح و بهره‌برداری از اورژانس هوایی است که امروز در حال رخ دادن است و این فقط در چند کشور پیشرفته و منطقه وجود دارد.

وی ادامه داد: تاکنون در اورژانس هوایی بیش از ۳۰۰ عملیات امدادی در قم انجام شده که نجات ۷۰۰ نفر از مصدومان را داشته است.

هزینه چهار میلیاردی احداث اورژانس هوایی در قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم عنوان کرد: اولین پایگاه استاندارد کشور در اورژانس هوایی توسط خانواده مرحوم اسماعیل خرمی روز صورت گرفت. کل هزینه این کار چهار میلیارد تومان بود که توسط خانواده ایشان تقبل شد و آنان برای تکمیل مسائل فنی نیز هزینه آن را متعهد شدند.

ایرانی خواه تصریح کرد: قم محور مواصلاتی ۱۷ استان حادثه خیز است و از لحاظ استاندارد محلی این پایگاه در میان سه محور پرتردد اتوبان قم - تهران، قم - کاشان و سلفچگان - ساوه قرار گرفته است.

در این مراسم قرار بود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشته باشد که دکتر قاضی زاده نتوانست در مراسم حضور داشته باشد.