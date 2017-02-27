ضرورت رشد و گسترش گردشگری محلی و بوم گردی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی‌پور شامگاه دوشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی استان مرکزی که در زرندیه برگزار شد، اظهار داشت: کشور ایران توانمندی های بسیار تاریخی و فرهنگی دارد که بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است.

وی افزود: در برنامه ریزی های نوروز ۹۶، موضوع ایجاد فرصت های گردشگری برای همه مردم، مدنظر قرار دارد که در همین راستا توسعه گردشگری محلی مورد توجه است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور بیان کرد: به منظور توسعه گردشگری محلی، فعالیت های حوزه بوم گردی در کشور باید گسترش یابد.

احمدی پور گفت: رونق بوم گردی در کشور عامل ایجاد اشتغال پایدار در روستاها است که از روند مهاجرت بی رویه به شهرها جلوگیری کرده و حتی می تواند مهاجرت معکوس را در پی داشته باشد و گامی در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی است.

وی خاطرنشان ساخت: ممکن است زیرساخت‌های موجود با حجم سفرهای نوروزی متناسب نباشد اما با امکاناتی که داریم سعی می‌کنیم بهترین خدمات را ارائه دهیم، چرا که در نوروز ۹۶، ۱۸ دستگاه با میراث فرهنگی همکاری می کنند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: بستر مناسبی در استان مرکزی برای خدمات سفر نوروزی و هماهنگی بین سازمان های مردم نهاد حوزه گردشگری و دستگاه‌های دولتی برقرار است.

احمدی پور افزود: هم اکنون صنعت گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان به یک منبع مهم درآمدزایی و تولید ثروت مبدل شده و گردشگری می تواند یک صنعت جایگزین در بسیاری از حوزه ها باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور اضافه کرد: البته نباید صرفا به‌ دنبال جذب گردشگر و درآمدزایی باشیم و بایستی خدمات مناسبی را نیز ارائه کنیم، چرا که اگر همه ظرفیت‌ها کنار هم قرار گیرند، نتیجه مطلوب حاصل می شود و به دنبال آن با توسعه صنعت گردشگری روبرو خواهیم شد.

وی اظهار داشت: سال ۲۰۱۷ در جهان، سال گردشگری پایدار اعلام شده و کشورمان ظرفیت های فراوانی در این حوزه دارد که باید به نحو مطلوب از این ظرفیت ها بهره گیری شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور ادامه داد: در راستای تحقق شعار «گردشگری برای همه» تلاش داریم این مهم محقق شود و هیچ فردی به‌ سبب محدودیت‌های مالی و... از رفتن به سفر باز نماند.

وی تصریح کرد: یقین دارم که استان مرکزی در آینده‌ای نه چندان دور پیشران در حوزه گردشگری، حفظ میراث فرهنگی و توسعه صنایع دستی است، عرضه صنایع دستی از منزل هر ایرانی آغاز می‌شود و تا آن سوی مرزها ادامه دارد.