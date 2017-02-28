شاخص های امنیتی انتخابات الکترونیکی برای ما مشخص نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اگر تبلیغات نامزدها مغایر قانون باشد، از طریق مراجع ذی ربط پیگیری می شود و شورای نگهبان نیز در هنگام بررسی صلاحیت ها، این موضوعات را مد نظر قرار خواهد داد.

وی افزود: آنچه در فضای واقعی اتفاق می افتد، قطعا از دید ناظران ما دور نخواهد بود و در بحث احراز صلاحیت ها مد نظر قرار خواهیم داد اما در حوزه تبلیغات مجازی قانونی روشن و شفاف نداریم که نیازمند قوانینی هستیم که وضعیت تبلیغات انتخابات را روشن و شفاف تر کند.

کدخدایی تصریح کرد: نمی توانیم به بهانه اینکه قانون وجود ندارد، تکلیف قانونی خود را اعمال نکنیم و تلاش داریم از طریق مراجع ذی ربط یا نامزدها موضوعات را پیگیری کنیم که در حوزه رد صلاحیت مد نظر قرار خواهد گرفت.

این عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات سال آتی گفت: آنچه برای شورای نگهبان اهمیت دارد، امنیت، سلامت و مشارکت گسترده مردم است و هر کاری به حوزه ما مربوط باشد برای مشارکت بیشتر و گسترده مردم انجام می دهیم.

کدخدایی ادامه داد: به مردم اطمینان می دهیم از آرای آن ها صیانت خواهد شد. آرای مردم به تعبیر مقام معظم رهبری، حق الناس و پاسداری از این رأی بر عهده شورای نگهبان است و قول می دهیم با تمام توان در این جهت گام برداریم تا مردم با اعتماد و اطمینان بیشتر پای صندوق های رای حاضر شوند.

وی با اشاره به ارتباط مستمر و دائمی شورای نگهبان و وزارت کشور اظهار داشت: این همکاری صمیمانه و تنگاتنگ در قالب جلسات کارشناسی ادامه خواهد یافت و در روزهای نزدیک به انتخابات، نیازمند همکاری بیشتر از این جنس هستیم که انتخابات خوبی برگزار کنیم.

کدخدایی با تاکید بر اینکه اختلاف نظرهای احتمالی در چارچوب همکاری و گفتگو حل و فصل خواهد شد گفت: اگر مبنا و معیار ما قانون باشد، اختلافات به راحتی حل می شود و این معیار برای شورای نگهبان، اصل و اساس کار است و بر این مبنا در برخورد با دستگاه های مسئول پایبند خواهیم بود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک اظهار داشت: در انتخابات شوراها که نظارت آن بر عهده ما نیست، ظاهرا در حوزه های انتخابیه به صورت الکترونیکی برگزار می شود اما در انتخابات میان دوره ای مجلس و ریاست جمهوری شاخص های امنیتی الکترونیکی برای ما مشخص نشد.