به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در حالی امروز سه شنبه در دو گروه پیگیری می‌شود که در اولین بازی از گروه سوم این مسابقات، تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان میزبان تیم العین امارات بود. این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده امارات خاتمه یافت.

این دیدار در حالی آغاز شد که در همان دقایق ابتدایی، تیم العین موفق شد توسط «عمرعبدالرحمان» از حریف خود پیش بیفتد اما این برتری تنها سه دقیقه ادامه یافت و تیم میزبان در دقیقه ۱۱ توسط « سرمیتان » دروازه نماینده امارات را باز کرد. العینی ها دو دقیقه پس از این گل دوباره توسط «کایو» از حریف پیش افتادند و این برتری تا اواخر نیمه اول ادامه داشت اما در دقیقه ۴۳ «دوستونبک خامدانوف» گل تساوی را وارد دروازه العین کرد تا نیمه اول با تساوی ۲ به ۲ به پایان برسد.

این مسابقه با تساوی دو بر دو رو به پایان بود که عمر عبدالرحمن در دقیقه ۸۸ از روی نقطه پنالتی دروازه میزبان را باز کرد تا نماینده ازبکستان در دیداری خانگی شکست بخورد. این در حالی است که تیم میزبان از دقیقه ۷۲ با اخراج «اکبر کومیلوف» ۱۰ نفره شده بود.

العین در نخستین مسابقه اش در زمین خود برابر ذوب آهن ایران به تساوی یک به یک رسیده بود و بنیادکار نیز ۲ بر صفر مغلوب الاهلی عربستان شده بود.

در دیگری بازی این گروه از دقایقی دیگر تیم ذوب آهن ایران در عمان میزبان الاهلی عربستان خواهد بود.

العین با این پیروزی چهار امتیازی شد و موقتا به صدر جدول گروه C این بازی ها صعود کرد.