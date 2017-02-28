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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۴۵

اردوغان:

آماده همکاری با ائتلاف در عملیات آزادسازی رقه هستیم

آماده همکاری با ائتلاف در عملیات آزادسازی رقه هستیم

رئیس جمهوری ترکیه در سخنان امروز خود گفت که کشورش برای همکاری با ائتلاف ضد داعش به منظور شرکت در عملیات آزادسازی رقه آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه امروز طی سخنانی در استانبول، از آمادگی کشورش برای همکاری با نیروهای ائتلاف ضد داعش در عملیات آزادسازی رقه خبر داد.

اردوغان همچنین بار دیگر بر مواضع خود در خصوص لزوم عدم مداخله حزب اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه و شاخه نظامی یعنی «وای پی جی» در این عملیات تاکید کرد.

اردوغان که این سخنان را در فرودگاه آتاتورک استانبول و پیش از سفر به پاکستان مطرح می کرد، گفت: اگر متحدین ما واقعا صادق باشند، ما به آنها خواهیم گفت: ما تا زمان پاکسازی رقه از داعش و بازگرداندن آن به مالکان اصلی خود با شما کار خواهیم کرد.

گفتنی است آمریکا بر خلاف ترکیه حزب کردی «وای پی جی» را بخشی از گروه های تروریستی حاضر در سوریه شناسایی نکرده و بر لزوم همکاری این حزب در عملیات گروه ائتلاف ضد داعش تاکید دارد.

اما اردوغان به در واکنش به این موضع آمریکا گفت: به طور حتم توافق و یا کار کردن با «پی وای دی» یا «وای پی جی» برای ما مقدور نخواهد بود.

وی در توضیح این سخن خود تصریح کرد: کسی نمی تواند بگوید تروریست ها یا خوب هستند یا بد. ما نمی توانیم از یک گروه تروریستی در مبارزه علیه دیگری استفاده کنیم.

کد مطلب 3920389

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