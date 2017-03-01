به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی بعد از پایان دیدار با پرسپولیس و درگیری با سیدجلال حسینی کاپیتان سرخپوشان، از سوی کمیته انضباطی چهار جلسه از همراهی این تیم در لیگ برتر محروم شد تا نیمی از مسابقات باقیمانده دور برگشت لیگ را از دست بدهد.

رحمتی پیش از بازی با التعاون عربستان در لیگ قهرمانان آسیا تهدید کرد که بعد از پایان این مسابقه، حرفهایی را علیه کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال مطرح خواهد کرد؛ هرچند او از تصمیمش منصرف شد و بعد از برد آبی پوشان در این دیدار، مصاحبه ای انجام نداد.

باشگاه استقلال پیگیر کاهش تعداد جلسات محرومیت رحمتی است و مذاکراتی با مسئولان فدراسیون فوتبال داشته است؛ مذاکراتی که حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه آنرا مثبت ارزیابی کرده و با قاطعیت از کاهش محرومیت رحمتی صحبت می کند.

زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مدیرعامل باشگاه پیگیر این مسئله است. این محرومیت رحمتی کم می شود چون اصلا عادلانه نبود.

عضو هیات مدیره استقلال تاکید کرد: امیدواریم که دوستان ما هم در فدراسیون فوتبال با دید رافت به این موضوع نگاه و آنرا جمع کنند.

زمانی افزود: نباید بازیکنی مثل رحمتی چند جلسه محروم شود چون ما به این بازیکن نیاز صد درصد داریم.