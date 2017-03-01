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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

اخبار نبرد موصل؛

درگیری های شدید در منطقه وادی حجر/پیشروی چشمگیر در شمال غرب موصل

درگیری های شدید در منطقه وادی حجر/پیشروی چشمگیر در شمال غرب موصل

منابع عراقی از عملیات نیروهای مبارزه با تروریسم در منطقه وادی حجر در کرانه راست موصل و نیز پیشروی ها چشمگیر لشگر نهم زرهی ارتش این کشور در شمال غربی این شهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع نظامی عراقی از پیشروی های گسترده نیروهای این کشور ضد داعش در نبرد آزاد سازی استان نینوا خبر دادند.

یک فرمانده ارشد عراقی وابسته به لشگر نهم زرهی ارتش این کشور اعلام کرد: نیروهای لشگر نهم زرهی به یک کیلومتری بوابة الشام در موصل که ورودی شمال غربی این شهر محسوب می شود، رسیده اند.

وی افزود: هم اکنون بر جاده منتهی به شهر مسلط هستیم و بوابة الشام در دید نیروهای ما قرار گرفته است.

از سوی دیگر منابع عراقی از عملیات نیروهای مبارزه با تروریسم عراق با داعش در منطقه وادی الحجر در غرب شهر موصل و درگیری های شدید میان این نیروها و داعش در این منطقه خبر دادند.

در همین حال منابع عراقی از خروج ۸۰۰ نفر از آوارگان از مناطق غربی موصل به اردوگاه الجدعه در جنوب این شهر پس از فرار آنها از مناطق درگیر خبر دادند.

سروان جبار حسن در این باره گفت: نیروهای عراقی طی ساعات گذشته این افراد را منتقل کرده اند و اغلب فراریان را کودکان و زنان و سالخوردگان تشکیل می دهند. نیروهای امنیتی با ایجاد گذرگاههای امن روند انتقال را آسان کرده اند.

نیروهای عراقی در منطقه حمام العلیل در  جنوب موصل اردوگاهی با گنجایش ۴ هزار نفر را برای اسکان آوارگان غرب موصل اختصاص داده اند تا آوارگان مناطق غربی را به آن منتقل کنند.

آوارگان موصل در اردوگاههای الخازر، حسن شام، الجدعه، الحاج علی و المدرج مستقر هستند که بیشتر آنها درجنوب موصل قرار دارد.

کد مطلب 3921021

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