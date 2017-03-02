سید صالح فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دانش آموزان دختر شهرستان شادگان با کسب ۱۶ مقام اول و پنج مقام دوم و پنج مقام سوم، رتبه اول مسابقات قرآن، عترت و نماز قطب یک استان خوزستان در شهرستان قرآنی و شهید پرور ماهشهر را کسب کردند.

وی با تبریک کسب مقام های برتری قرآنی توسط دانش آموزان این شهرستان در دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز گفت: این موفقیت بزرگ قرآنی برای دانش آموزان شهرستان شادگان حاصل زحمات و تلاش شبانه روزی دانش آموزان، مربیان و خانواده ها و مدیریت آموزش و پرورش است و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بدهد تا بتوانیم در راستای ترویج فرهنگ قرآنی گام های موثری برداریم.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: گام‌های مصمم و همدل و پرتلاش فرهنگیان، دانش آموزان، اولیا و اساتید قرآنی شهرستان شادگان بار دیگر برگ زرین و افتخاری دیگر را برای این شهرستان در عرصه قرآن، عترت و نماز در سطح استان خوزستان رقم زد.

فاضلی مدرسه را کانون اصلی اقدامات تربیتی عنوان کرد و گفت: باید بتوانیم در بخش تربیتی نسل‌های آینده گامی موثر برداریم و تاکنون نیز توانسته‌ایم در مسیر آرمان‌های نظام مقدس اسلامی ایران موثر باشیم.