سرنوشت «مایکل فلین» در انتظار «جف سشنز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دادستان کل آمریکا نیز مانند مشاورامنیت ملی سابق ترامپ دردوران مبارزات انتخاباتی او دو بار باسفیر روسیه در واشنگتن دیدار کرده است.

واشنگتن پست که پیشتر نیز گزارش هایی درباره ارتباط نزدیکان دونالد ترامپ با روسیه منتشر کرده است این بار مدعی شده است که «جف سشنز» وزیر دادگستری ترامپ پیش از انتخابات دو بار با سفیر روسیه دیدار کرده است.

این در حالی است که جف سشنز می گوید که دیدارهای وی کاری بوده است.

«نانسی پلوسی» رهبر دمکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این مسئله گفت: سشنز در سنا قسم یاد کرد و به دروغ مدعی شد که با روسها هیچ تماسی نداشته و حال باید استعفا دهد.