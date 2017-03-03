ترامپ از «بازسازی بزرگ» در ارتش آمریکا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «واشنگتن تایمز»، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه در بازدید از یک ناو هواپیمابر جدید متعلق به نیروی دریایی این کشور از یک «بازسازی بزرگ» در ارتش آمریکا خبر داد و خطاب به ملوانان آمریکا گفت که طبق این طرح بازسازی، چندین فروند کشتی جدید به ناوگان دریایی این کشور خواهد پیوست.

وی گفت: «ما بهترین تجهیزات را در جهان در اختیار خواهیم داشت. ما به ارتش آمریکا [جنگ] افزارهای لازم جهت پیشگیری از جنگ و در صورت لزوم،‌ برای استفاده در جنگ را خواهیم داد و تنها یک کار خواهیم کرد- کسب پیروزی. ما می خواهیم با دیگر کسب ظفر و پیروزی را آغاز کنیم».

گفتنی است که پیش نویس لایحه بودجه دولت ترامپ، ۵۴ میلیارد دلار به بودجه پیش بینی شده پنتاگون می افزاید که در واقع، نشاندهنده یک افزایش ده درصدی است.

ترامپ در ادامه گفت که «این [ناو هواپیمابر] مظهر قدرت آمریکاست و قدرت و توان لازم برای تضمین صلح را فراهم می نماید. امیدواریم که مجبور نشویم از این [ناو هواپیمابر] استفاده کنیم؛ اما در صورت اجبار، آنها [دشمنان] به دردسر بزرگی خواهند افتاد».

وی در ادامه افزود که این ناو هواپیمابر «توان و قدرت لازم برای حفظ امنیت مردم آمریکا در برابر تروریسم را تأمین خواهد کرد».

ترامپ در سخنرانی خود خطاب به ملوانان آمریکا با اشاره به اینکه نیروی دریایی این کشور «در کوچکترین حد و اندازه خود از زمان جنگ جهانی اول است» وعده داد که «به زودی به بزرگترین نیروی دریایی ممکن تبدیل خواهد شد».

طرح کنونی نیروی دریای آمریکا شامل افزایش شمار ناوها به ۳۰۸ فروند کشتی پس از سال ۲۰۲۰ می شود. لازم به ذکر است که ساخت این ناو هواپیمابر موسوم به «جرالد آر. فورد ۷۸» حدود ۱۲.۹ میلیارد دلار هزینه درپی داشته است.

این ناو از قابلیت حمل ۴۵۰۰ پرسنل نظامی و ۷۰ فروند هواپیمای جنگی برخوردار است و وسعت عرشه فرود آن، حدود ۴۰۴۷ متر مربع است.