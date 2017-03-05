به گزارش خبرنگار مهر، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان در پایان هر سال نبایستی از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

حداقل دستمزد روزانه (برای سال ۹۵) = ۲۷۰۷۲۲ ریال

حداقل دستمزد روزانه × ۶۰ = حداقل عیدی

حداقل دستمزد روزانه × ۹۰ = حداکثر عیدی

مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. البته مبلغ پرداختی برای هر ماه نباید از سقف تعیین شده تجاوز کند.

حداقل عیدی سال ۹۵: مبلغ ۱۶۲۴۳۳۲۰ ریال

حداکثر عیدی سال ۹۵: مبلغ ۲۴۳۶۴۹۸۰ ریال

درباره سایر سطوح مزدی، افرادی که دارای پایه حقوق‌های به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد هستند نیز می‌توانند به همان نسبت عیدی دریافت کنند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۵ یعنی ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۹۸ تومان بیشتر نشود.

بر اساس این گزارش، عیدی یا همان پاداش آخر سال کارکنان مشمول قانون کار به نسبت کارکرد با در نظرگرفتن حداقل مزد ماهیانه ۸، ۱۲۱، ۶۶۰ ریال به صورت ذیل محاسبه می‌شود:

حقوق پایه * ۲ تقسیم بر ۱۲ * تعداد ماه کارکرد = مبلغ عیدی

میزان عیدی با احتساب حقوق پایه ۸.۱۲۱.۶۶۰ ریال سال ۹۵ مدت کارکرد میزان عیدی (ریال) ۱۲ ماه کارکرد ۱۶۲۴۳۳۲۰ ۱۱ ماه کارکرد ۱۴۸۸۹۷۱۰ ۱۰ ماه کارکرد ۱۳۵۳۶۱۰۰ ۹ ماه کارکرد ۱۲۱۸۲۴۹۰ ۸ ماه کارکرد ۱۰۸۲۸۸۸۰ ۷ ماه کارکرد ۹۴۷۵۲۷۰ ۶ ماه کارکرد ۸۱۲۱۶۶۰ ۵ ماه کارکرد ۶۷۶۸۰۵۰ ۴ ماه کارکرد ۵۴۱۴۴۴۰ ۳ ماه کارکرد ۴۰۶۰۸۳۰ ۲ ماه کارکرد ۲۷۰۷۲۲۰ ۱ ماه کارکرد ۱۳۵۳۶۱۰

در کارگاه‌هائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌کنند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

در خصوص کارگرانی که بصورت کارمزدی کار می‌کنند و یا به هر ترتیب مزد دریافتی آنان متغیر است، ملاک محاسبه دریافتی آخرین ماه کارکرد خواهد بود.

همچنین عیدی کارگرانی که بصورت پاره‌وقت یا کمتر از ساعات کار تعیین شده قانونی به کار اشتغال دارند عیدی بر مبنای ۶۰ روز مزد محاسبه می شود لیکن سقف تعیین شده (۹۰ روز حداقل مزد) به نسبت ساعات کارکرد و ماخذ حداکثر ساعت کار قانونی تعیین می‌شود.

عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مصوب ششم اسفندماه ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی محاسبه و پرداخت نخواهد شد بلکه عیدی این قبیل کارگران همانند کارکنان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران خواهد بود.