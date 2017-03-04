به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز نرخ رشد اقتصادی بدون نفت برای نه ماهه ابتدای امسال را ۵ درصد اعلام کرد. نرخی که برای نیمه اول امسال تنها ۰.۹ درصد بوده و اکنون فقط در مدت سه ماه، بر اساس آمار اعلامی از سوی جهانگیری، ۴.۱ درصد افزایش داشته است.

اعلام این نرخ، شک ها و شبهه هایی که درباره جزییات نرخ رشد اقتصادی شش ماهه امسال وجود داشت را بار دیگر مطرح کرد به خصوص اینکه بسیاری از گروهها در بخش های غیرنفتی، رشد منفی را در نیمه اول امسال تجربه کردند.

جزئیات رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال که از سوی خبرگزاری مهر منتشر و بعدا توسط بانک مرکزی تائید شد، نشان داد که در شش ماهه امسال گروه کشاورزی ۴.۸ درصد، گروه نفت ۶۱.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۰.۹-، معدن ۷.۳- درصد، صنعت ۴.۶ درصد، برق و گاز و آب ۴.۶ درصد و ساختمان ۱۳- رشد داشته اند؛ ضمن اینکه رشد گروه خدمات هم ۴.۸ درصد بود. بر این اساس، رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال، بدون احتساب نفت، فقط نه دهم درصد بوده است.

این آمار که توسط بانک مرکزی نیز تائید شد، برآوردها برای رشد اقتصادی نه ماهه و یکساله ۹۵ را وارد فاز منطقی تری کرد و انتظار می رفت دولتمردان در اعلام نرخ های جدید، نگاه منطقی تری داشته و خط و مرز نفت و غیرنفت را در رشد اقتصادی رعایت کنند.

اما نرخی که معاون اول رئیس جمهور امروز اعلام کرد نشان داد که این انتظار برآورده نشده و مرز بین رشد نفتی و غیر نفتی اقتصاد رعایت نشده است. چگونه ممکن است اقتصادی که در نیمه اول امسال بدون احتساب نفت، رشد ۰.۹ درصدی داشته، در نه ماهه با رشدی ۵ درصدی مواجه شود؟ ضمن اینکه بسیار بعید و غیرممکن است که در طول سه ماهه پائیز، صنعت و تولید کشور چنان رشد صعودی را طی کرده باشد که بتوانند چنین اعداد و ارقامی را به ثبت برساند.

باید منتظر ماند تا جزئیات رشد اقتصادی نه ماهه توسط مراجع رسمی اعلام شود تا مشخص گردد مانند ابهامات رشد اقتصادی ۶ ماهه، ادعای دولتمردان اثبات می شود یا تحلیل کارشناسانی که می گویند این رشد اقتصادی ناشی از نفت است.