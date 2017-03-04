رشد اقتصادی ۹ماه امسال ۷٫۲ درصد/ رشد بدون نفت ۵درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح شنبه در فرودگاه یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: ۱۲ کارخانه پتروشیمی با تولید سالانه ۹ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در دولت تدبیر و امید احداث شد.

وی بیان داشت: در دو سال گذشته ۲۲ هزار واحد صنعتی که مشکلات تولید داشتند، ۱۵۰هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی دریافت کردند.

جهانگیری فعال سازی هفت هزار و ۵۰۰ واحد کوچک صنعتی را از برنامه های دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: اقدامات انجام شده در این راستا بیش از پیش بینی ها بوده و در این بخش از برنامه جلوتر هستیم.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به افزایش میزان صادرات غیر نفتی در کشور گفت: میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال به لحاظ وزنی ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی همچنین رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه سال جاری را ۷٫۲ درصد بدون احتساب نفت پنج درصد عنوان کرد و گفت: این میزان رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری را داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری برای افتتاح فاز دوم پروژه سیمان مارگون و بازدید از برخی پروژه های استان صبح امروز به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است.