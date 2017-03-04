به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز، با تصویب بند الحاقی یک به تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و یک هزار میلیارد ریال به ستاد دیه اختصاص دادند.

بر اساس بندالحاقی۱ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت کند.

در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می‌گیرد.»

نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی ۲ مقرر کردند؛ «در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یک‌هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می‌گیرد.»