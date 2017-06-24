«پیشخدمت» بهترین انیمیشن جشنواره برزیلی شد/ تجلیل از اثر ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی در سیزدهمین دوره جشنواره «فنتسپوا» در پورتو آلگره برزیل موفق شد جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بین‌المللی به انتخاب مخاطبان را به دست آورد، همچنین در بخش بهترین انیمیشن کوتاه بین‌المللی از این اثر تجلیل ویژه به عمل آمد.

در سیزدهمین دوره جشنواره «فنتسپوا» در پورتو آلگره برزیل که از ۱۹ ماه می تا ۴ ژوئن برابر با ۲۹ اردیبهشت تا ۱۴ خرداد برگزار شد، بیش از ۹ هزار نفر تماشاگر این فیلم‌ها بودند و در کارگاه ها و فعالیت‌های جانبی شرکت کردند.

در این فستیوال ۱۲۰ فیلم ارایه شد که شامل فیلم‌های کوتاه و بلند بود و بیش از ۶۵ مهمان افتخاری را پذیرا شد. در این فستیوال ضمن ارایه بهترین فیلم‌های آمریکای لاتین فیلم هایی از سراسر جهان به نمایش در آمد تا تبادلات فرهنگی و تجربی صورت بگیرد.

این جشنواره جوایز یک عمر دستاورد خود را به جف لیبرمن، کت شیا و بیل پلیمپتون اهدا کرد و در حالی که در بخش بهترین انیمیشن کوتاه بین‌المللی جایزه به فیلم «غیاب ادی تیبل» ساخته رنه اسپارز اهدا شد از فیلم «پیشخدمت» ساخته فرنوش عابدی در این بخش تجلیل ویژه به عمل آمد.

«پیشخدمت» موفق شد تا جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بین‌المللی به انتخاب مخاطبان را نیز به دست بیاورد.