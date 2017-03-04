ارائه خدمات گسترده و استفاده از فناوری روز در دفاتر پیشخوان دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علیمحمدی با اشاره به تغییر مجوز آسیاتک از PAP بهFCP، به تشریح دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در این حوزه پرداخت و ضمن بیان مطلب فوق گفت: ارائه خدمات Public Wifi تلفن ثابت سراسری، سیم کارت MVNO، اخذ مجوز فرکانسTD_LTE و ... از جمله فناوری‌های نوین آسیاتک است.

وی در ادامه افزود: افزایش دسترسی مردم به اینترنت و استفاده ساده‌تر از خدمات با کیفیت دولت الکترونیک و استفاده از مزایای آن، می‌تواند ضمن کاهش ترددهای غیر ضروری در شهرها و کمتر کردن آلودگی هوا، کمک شایان توجهی به محیط زیست کند.

معاون کسب و کار شرکت آسیاتک همچنین ادامه داد: برهمین اساس طی تفاهم‌نامه‌‍ای بین شرکت آسیاتک و شرکت مهدیس پایاب ایرانیان به عنوان مجری طرح دفاتر پیشخوان دولت، پس از بررسی و زمینه‌های همکاری و ارائه کلیه خدمات خاص و حائز اهمیت این شرکت در دفاتر پیشخوان‌های دولت در سراسر کشور، زیرساخت مناسب امکان‌سنجی شد و پس از اجرای آن، از این پس مردم می‌توانند خدمات با کیفیت این شرکت را در کلیه دفاتر پیشخوان در سراسر کشور دریافت کنند.

علیمحمدی از تعدد و پراکندگی دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور و خدمات گسترده و فراگیر شرکت آسیاتک برای مشتریان حقیقی و حقوقی این شرکت به همراه وجود قیمت رقابتی، به عنوان اصلی‌ترین دلایل انتخاب این دفاتر جهت ارائه خدمات به مردم نام برد و گفت: شبکه امن آسیاتک، مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، نه تنها برای پیشخوان‌های دولت، بلکه برای بیمه‌ها و بانک‌ها و سایر کسب و کارهای مشابه نیز بسیار مناسب و اقتصادی است.

در علی فلاح، رئیس هیئت مدیره کانون کشوری دفاتر پیشخوان کشور نیز در این خصوص این همکاری گفت: این همکاری گامی بلند و مهم میان دولت و بخش خصوصی است و انتظار می‌رود با توجه به رویکرد نظام در راستای خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی، دولت و مراکز دولتی بیش از پیش از تخصص شرکت‌های خصوصی بهره‌برداری کنند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه پیشخوان دولت کارهای زیادی انجام شده، ادامه داد: همکاری با شرکت آسیاتک آغاز گام‌های جدیدتر و اساسی‌تر از سوی پیشخوان دولت و بخش خصوصی در زمینه توسعه ارتباطات الکترونیکی کشور است.

رئیس هیئت مدیره کانون کشوری دفاتر پیشخوان کشور در خصوص علت انتخاب آسیاتک به عنوان طرف مقابل در این همکاری، مشتری مداری و ویژگی‌های خاص تکنیکی در فناوری و همچنین گستردگی سبد محصول شرکت آسیاتک را از جمله دلایل این انتخاب اعلام کرد.