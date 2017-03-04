خدمات درمانی نازایی مشمول بیمه پایه سلامت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز که به بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور اختصاص دارد، با تصویب بند (الف) تبصه ۱۸ لایحه، ضابطه ارائه بسته خدمات بیمه پایه توسط وزارت بهداشت را برای سال آینده تعیین کردند.

بر اساس بند (الف) «به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کلیه اقشاری که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود.

بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.»

نمایندگان همچنین در بند (ب) تبصره ۱۸ مقرر کردند؛ «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنماهای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ کند.

دولت مکلف است خدمات درمانی ودارویی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار دهد؛ همچنین هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه می‌شود»