رای انضباطی مدافع تراکتورسازی صادر شد/جریمه و کسر از قرارداد بنگر

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی درباره محسن بنگر بازیکن این تیم که از سوی سرمربی در اختیار باشگاه قرارگرفته بود تشکیل جلسه داد که رأی این کمیته به شرح زیر است:



موارد مطرح شده برای تصمیم گیری:

۱- توهین به سرمربی تیم در رختکن (بعد از بازی)

۲- عمل ناشایست در مقابل دید هواداران تیم تراکتورسازی(حین و بعد از بازی در استادیوم آزادی)

۳- مصاحبه علیه ارکان باشگاه (چندروز بعد از بازی)

۴- عدم شرکت در تمرین مورخه ۹/۱۲/۹۵ باوجود ابلاغ رسمی به مدیر برنامه و اعلام از طریق پیامک به نامبرده (به دلیل عدم پاسخگویی به تماس تلفنی).



تصمیمات اتخاذ شده در جلسه:

۱- در خصوص مورد شماره ۱ با استناد به ماده ۲۷ آیین نامه انضباطی باشگاه محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان (ده میلیون تومان )

۲- در خصوص موارد شماره ۲ و ۳ با استناد به بند ماده ۳۴ آیین نامه انضباطی باشگاه محکوم به کسر ۱۵% (پانزده درصد) از کل مبلغ قرارداد سال جاری

۳- در خصوص بند ۴ با استناد به ماده شماره ۳۹ آیین نامه کمیته انضباطی محکوم به کسر ۵% (پنج درصد) از کل مبلغ قرارداد سال جاری.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر بعد از بازی تراکتورسازی با پرسپولیس مورد غضب امیر قلعه نویی سرمربی تراکتور قرار گرفت و از این تیم کنار گذاشته شد.