دادوستد بانکی لازمه توسعه روابط میان ایران و سریلانکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه، ۱۴۴ اسفندماه) در دیدار با کارو جایاسوریا رئیس مجلس نمایندگان سریلانکا اظهار داشت: از دیرباز میان دو کشور روابط حسنه‌ای وجود داشته و اندک وقفه‌ای که در روابط به خاطر تحریم‌ها ایجاد شد، در حال حاضر می‌تواند با توافق هسته‌ای مجدداً گسترش پیدا کند.

وی افزود: دادوستد بانکی لازمه توسعه روابط میان دو کشور است و امیدواریم از تمام ظرفیت‌های خوبی که برای گسترش همکاری با سریلانکا وجود دارد استفاده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بر همین اساس تصریح کرد: ایران پروژه‌هایی را در سریلانکا به اتمام رسانده و برخی از آنها را نیز در دست اجرا دارد که کارهای خوبی بوده است که نمونه آن برق‌رسانی به استان‌ها بود که کار آن به اتمام رسید و ساخت نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی که نیمه‌کاره مانده و امیدوارم با تأمین بودجه آن زودتر به اتمام برسد.

در ادامه این دیدار، «کارو جایاسوریا» رئیس مجلس نمایندگان سریلانکا ضمن قدردانی از ایران به دلیل برگزاری کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، اظهار داشت: کشور سریلانکا همیشه علاقه‌مند به توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران بوده است.

رئیس مجلس نمایندگان سریلانکا افزود: کشور ما علاقه‌مند به خرید نفت از ایران بوده و همچنین تمایل دارد با توجه به توافقنامه هسته‌ای، مجدداً صادرات چای به ایران را از سر بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین دولت ما تلاش دارد هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و ما در این سفر راهکارها و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه خواهیم داد.

رئیس مجلس نمایندگان سریلانکا در پایان با اشاره به پروژه‌های مشترکی که با اهداف بلندمدت وجود دارد، بیان داشت: قصد توسعه حوزه گردشگری میان ایران و سریلانکا و پذیرش تعداد بیشتری از گردشگران در کشور خود را داریم و امیدواریم که بتوانیم در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشیم.