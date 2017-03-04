آمدنم به ماشین سازی ایثار بود/ در سقوط نکردن تیم شک نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر امروز پس از شکست تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: به استقلال خوزستان بابت این پیروزی تبریک می گویم آنها در رقابت های آسیایی که با کسب دو پیروزی ارزشمند باعث سربلندی ما شدند ولی باور کنید بازی کردن در برابر تیمی که با ۹ نفر دفاع می کند بسیار سخت است و امروز ما دچار این وضع شدیم.

وی افزود: در نیمه اول این بازی بر اثر یک اشتباه کوچک گل دریافت کردیم ولی در نیمه دوم بازی خوبی انجام دادیم. حتی توقع داشتیم بازیکنان ما نتیجه شکست را جبران کنند ولی نشد اما همین که بچه ها بدون استرس در خانه حریف بازی خوبی انجان دادند قابل احترام است.

کاظمی بیان کرد: اکنون ما با صبا، هشت امتیاز اختلاف داریم ولی دغدغه خاصی در این زمینه نداریم به همین دلیل اعتقاد دارم در ماندن تیم خودمان در لیگ برتر شک ندارم.

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز در خصوص نبود برخی بازیکنان تیمش در این بازی نیز گفت: امروز چهار بازیکن خود را در اختیار نداشتیم ولی حرف من در مورد تیم است نه در مورد بازیکن چون ما همه یک تیم را تشکیل می دهیم.

کاظمی در خصوص اینکه آیا اولتیماتومی از باشگاه دریافت کرده است نیز گفت: من ایثار کردم به ماشین سازی آمدم. مگر زمانی که من به تیم آمدم آنها قهرمان جام باشگاه های آسیا بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های استقلال خوزستان و ماشین سازی تبریز از سری رقابت های هفته بیست و سوم لیگ برتر امروز در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این مسابقه در پایان با برتری یک بر صفر تیم اهوازی ها تمام شد.

تک گل بازی در دقیقه ۳۲ توسط حسن بیت سعید زده شد. این بازیکن با این گل به جمع ۹ گله های لیگ پیوست.