استقلال فقط زیر توپ زد/ به هیچ وجه وقت کشی نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خانزاده پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال تهران افزود: بازی خوبی را شاهد بودیم. ما مستحق پیروزی بودیم و باید به ۳ امتیاز دست پیدا می کردیم.

وی افزود: استقلال فقط زیر توپ زد و هیچ شانسی برای پیروزی نداشت و این ما بودیم که می توانستیم به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

هافبک سیاه جامگان در پاسخ به این پرسش که بازیکنان سیاه جامگان وقت کشی می کردند و ۹۰ دقیقه خود را به زمین می زدند، ادامه داد: اصلا ۹۰ دقیقه نه شما بگویید ۲۹۰ دقیقه بازی. وقتی بازیکن استقلال با مشت به بینی من می زند و بینی من می شکند نباید از درد روی زمین بیافتم؟ ما هیچ وقت، وقت کشی نکردیم و می توانستیم برنده این بازی باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال تیم خوبی است اما در مقابل ما نتوانست بازی خوبی از خود ارائه دهد.