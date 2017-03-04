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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۳

محمدرضا خانزاده:

استقلال فقط زیر توپ زد/ به هیچ وجه وقت کشی نکردیم

استقلال فقط زیر توپ زد/ به هیچ وجه وقت کشی نکردیم

مدافع تیم فوتبال سیاه جامگان با بیان اینکه مستحق کسب ۳ امتیاز بودیم، گفت: استقلال فقط زیر توپ زد و هیچ موقعیت گلی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خانزاده پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال تهران افزود: بازی خوبی را شاهد بودیم. ما مستحق پیروزی بودیم و باید به ۳ امتیاز دست پیدا می کردیم.

وی افزود: استقلال فقط  زیر توپ زد و هیچ شانسی برای پیروزی نداشت و این ما بودیم که می توانستیم به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

هافبک سیاه جامگان در پاسخ به این پرسش که بازیکنان سیاه جامگان وقت کشی می کردند و ۹۰ دقیقه خود را به زمین می زدند، ادامه داد: اصلا ۹۰ دقیقه نه شما بگویید ۲۹۰ دقیقه بازی. وقتی بازیکن استقلال با مشت به بینی من می زند و بینی من می شکند نباید از درد روی زمین بیافتم؟ ما هیچ وقت، وقت کشی نکردیم و می توانستیم برنده این بازی باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال تیم خوبی است اما در مقابل ما نتوانست بازی خوبی از خود ارائه دهد.

کد مطلب 3923290

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