به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف با دوئل های بزرگی همراه است که نتیجه آن تاثیر بسزایی در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر دارد.

برنامه بازی‌های امروز هفته دوازدهم به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان- ملوان بندرانزلی ؛ ساعت ۱۵:۳۰

* پرسپولیس - فجر سپاسی شیراز؛ ساعت ۱۶:۳۰

* آلومینیوم اراک- مس شهربابک ساعت ۱۵:۳۰

* چادرملو اردکان- فولاد خوزستان؛ ساعت ۱۷:۳۰

شایان ذکر است شب گذشته صنعت نفت آبادان موفق به کسب پیروزی یک بر صفر در قزوین مقابل شمس‌آذر قزوین شد.

سایر دیدارهای هفته دوازدهم نیز فردا شنبه پیگیری می‌شود.