پروانه بهره برداری ۵۰۰ واحد صنعتی در استان باطل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با بیان فعالیتهای انجام شده برای رونق تولید گفت: امسال ۳۴۵ فقره جواز تاسیس با ۳۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان صادر شده که با اجرای این طرح ها برای ۱۲ هزار نفر شغل ایجاد شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۲۳۷ فقره پروانه بهره برداری با هشت هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری با اشتغالزایی ۴ هزار نفر در استان صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: در بخش بازرگانی و اصناف ۳ هزار و ۶۰۰ پروانه کسب و در بخش معدن برای ۸۰ واحد گواهی کشف، پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

پرزحمت گفت: برای یک هزار و ۷۱۰ واحد تولیدی معتبر در حال راه‌اندازی مجوز تأسیس صادر شده که ۴۵۰ فقره از این واحدهای تولیدی پیشرفت بالای ۶۰ درصد دارند و سایر واحدها هم در حال تکمیل شدن هستند.

وی اضافه کرد: با راه‌ اندازی یک هزار و۷۱۰ واحد تولیدی جدید در استان برای ۲۰ هزار نفر شغل ایجاد می شود.

آزادسازی مناطق برای فعالیت معادن در استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین افزود: در حال حاضر سه هزار و ۳۰۰ پروانه در حال فعالیت وجود دارد و پروانه بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی غیر فعال حذف شده است.

پرزحمت اظهارداشت: در بخش معدن تاکنون ۵۲۵ فقره مجوز صادر شده که امسال هم ۸۰ فقره صدور جواز انجام شده است.

وی تصریح کرد: امسال در مرحله اول ۵۰ مکان و در مرحله دوم ۱۰۰ منطقه و در مجموع ۱۵۰ منطقه برای فعالیت های معدنی واگذار شده است.

صادرات غیرنفتی در استان افزایش یافت

وی بیان کرد: در بخش صادرات برای امسال ۴۳۰ میلیون دلار پیش بینی شده بود که در حال حاضر ۶۵۰ میلیون دلار محقق شده است که ۸۰ درصد آن در بخش صنعت، ۱۷ درصد در بخش کشاورزی، سه درصد گردشگری و بخش های خدمات فنی و مهندسی است.

پرزحمت گفت: میزان واردات استان نیز ۵۵۰ میلیون دلار است که ثبت سفارش از ۷۵۰ میلیون دلار فراتر رفته است.

وی اضافه کرد: حمایت از شرکت های دانش بنیان از سیاست های وزارت صنایع است که در استان قزوین در دولت یازدهم ۳۳ فقره مجوز برای شرکت های دانش بنیان صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد:امسال ۱۴۰ فقره کارت بازرگانی و در مجموع ۴۶۰ فقره کارت بازرگانی در استان صادر شده است.

پرزحمت اظهارداشت: در استان قزوین ۳۳ هزار واحد صنفی داریم که از بیش از ۸ هزار واحد مورد بازرسی شد و برای ۴ هزار واحد پرونده صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی تعداد ۳۳ طرح ملی در کشور پیش بینی شده بود که دو مورد سهم استان قزوین است که یک مورد در سفر ریاست جمهور افتتاح شد و دومین طرح شامل معدن مس طارم در فروردین ماه به بهره برداری خواهد رسید.

استان قزوین رتبه پنجم در بهین یاب

پرزحمت در ادامه در خصوص بسته های حمایتی برای رونق تولید اظهارداشت: در اجرای طرح بهین یاب استان قزوین توانست رتبه پنجم کشور را کسب کند.

وی بیان کرد: در سال جاری ۶۲۸ واحد تولیدی با دریافت ۴۴۳ میلیارد تومان به چرخه تولید بازگشتند که با رونق آنها برای ۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با بررسی ۴۹۰ واحد که تسهیلات دریافت کرده اند راستی آزمایی سامانه بهین یاب انجام شده است که خوشبختانه با کمترین انحراف در این طرح روبرو بودیم.

وی بیان کرد: برای تشکیل اتحادیه صادراتی از ۱۳۱ واحد شاخص استان درخواست کرده ایم در این اتحادیه عضو شده و آن را فعال کنند که با خرید سهام می توانند نقش بهتری در صادرات داشته باشند.

۵۷ واحد مشکل دار در استان قزوین

پرزحمت در مورد وضعیت واحدهای بحرانی استان هم گفت:درحال حاضرتعداد ۵۷ واحد درپرداخت حقوق کارگران خودبا مشکلاتی مواجهند و از دو ماه تا هفت ماه معوقه دارند و برخی نیز تعطیل شده اند.

وی بیان کرد: امسال ۵۰۰ پروانه بهره برداری لغو شده و تعداد واحدهای فعال ما از ۳۹۰۰ واحد به ۳۲۰۰ واحد رسیده است.

پرزحمت در ادامه اظهارداشت: در حال حاضر در استان ۴۵۰ واحد صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد وجود دارند که باید کمک کنیم تا این واحدها با تزریق اعتبارات مناسب در مسیر تولید قرار گیرند.

نمایشگاه بهاره با ۲۰۰ غرفه در قزوین

پرزحمت اضافه کرد: در استانه نوروز و تامین لوازم مورد نیاز مردم نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با عنوان نمایشگاه بهاره از امروز در قزوین برپا شده است و مایحتاج مردم در ۲۰۰ غرفه عرضه می شود.

وی گفت: با استفاده از کارشناسان سازمان صنعت به طور مستمر نحوه عرضه و قیمتها رصد و بازرسی می شود تا حقوق شهروندان صیانت شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: در این نمایشگاه با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی تلاش کرده ایم تاکالهای مرغئب با قیمت مناسب بدست مصرف کنندگان برسد.

وی اضافه کرد:میوه شب عید از ۲۰ اسفندماه باقیمت مصوب در استان توزیع می شود و با تشدید نظارتها اجازه نخواهیم داد تخلفی در توزیع اقلام مورد نیاز مردم در استانه عید نوروز صورت گیرد و از شهروندان انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد به بازرسان مستقر در نمایشگاه اطلاع دهند.