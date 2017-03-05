سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازهترین آمار مربوط به ثبت کانالهای تلگرامی در سامانه «سرآمد» گفت: تعداد کانالهای ثبت شده از مرز ۵۵۰۰ مورد گذشته است که این کانالها مجموعاً بیش از نیم میلیون دنبال کننده دارند.
وی با اشاره به امتیازاتی که به گفته او وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ثبت کنندههای این کانالها قائل شده است، افزود: این ثبت که با صدور یک کد یونیک و منحصر به فرد برای ثبت کننده کانال صورت میگیرد، به منزله برخورداری کانالِ به ثبت رسیده، از مجوز تبلیغات نیز هست.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال همچنین استقبال ادمینهای این کانالهای تلگرامی از به ثبت رساندن آنها را با توجه به عدم اطلاعرسانی و تبلیغ کافی برای این مصوبه، مثبت و خوب ارزیابی کرد و گفت: ما در حال حاضر به مرز ثبت حدود نیمی از کانالهای موجود که دارای بیش از ۵۰۰۰ عضو هستند، رسیدهایم.
موسویان با بیان اینکه کار ثبت صفحات در شبکههای اجتماعی هم آغاز شده است، ادامه داد: جلساتی هم با ارائهکنندگان نرمافزارهای موبایلی داخلی تشکیل دادهایم و در حال فراهم کردن امکان اعطای کد انحصاری «شامد» برای آنها هستیم. در مورد نرمافزارهای خارجی هم ترتیبی داده خواهد شد تا عرضه کنندگان آنها هم نسبت به اخذ کد انحصاری «شامد» اقدام کنند.
این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به این ترتیب ما پیرو مصوبه شورایعالی فضای مجازی، رفتهرفته در حال فراهم کردن فضایی محدودتر که نام آن را «فضای سالم، مفید، ایمن» نهادهایم، هستیم؛ فضایی که امکان جستجو در آن با سرعتی بالا برای همه شهروندان فراهم میشود.
وی افزود: در واقع ما فهرست معتبری از محتوای موجود در سایتها، وبلاگها، نرمافزارهای موبایلی و کانالهایی را که در شبکههای اجتماعی ثبت میشوند و صفحههای اجتماعی که دارای دنبال کننده هستند، فراهم کردهایم و به این ترتیب مردم میتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به دارندگان این محتواها، از آنها استفاده کنند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در این زمینه و عدم ورود به برخوردهای آنی با گردانندگان کانالهایی که اقدام به ثبت هویت خود نمیکنند، گفت: به رغم اینکه قوانین لازم برای اینکه گردانندگان کانالها موظف به ثبت و احراز هویت خود باشند، وجود دارد اما دولت تدبیر و امید خواستار این است که این کار به صورت داوطلبانه انجام شود. لذا ما نیز در این خصوص، بیشتر سیاستهای ایجابی را دنبال میکنیم تا سیاستهای سلبی.
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