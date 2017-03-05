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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

نخستین نمایشگاه هنر شیشه معاصر تهران برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه هنر شیشه معاصر تهران برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه تخصصی هنر شیشه معاصر تهران با حضور پیشکسوتان و دانشگاهیان در گالری هنر موزه مارکوف باغ موزه قصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ موزه قصر، در نمایشگاه هنر شیشه معاصر تهران افزون بر ۳۰ هنرمند آثار خود را در زمینه های مختلفی چون شیشه حرارت مستقیم، شیشه‌گری فوتی، هم‌جوشی شیشه، تراش شیشه و نقاشی روی شیشه در معرض دید عموم قرار خواهند داد. دانشجویان دانشگاه الزهرا، پیام نور،  دانشگاه هنر تبریز و دانشگاه هنر تهران نیز در این نمایشگاه به ارائه آثار می پردازند.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی هنر شیشه معاصر تهران از ساعت ۱۴:۰۰ یکشنبه ۱۵ اسفند در سالن فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار می شود و طی آن از اساتید پیشکسوت هنر شیشه گری تجلیل به عمل خواهد آمد.

 در حاشیه این نمایشگاه، دوشنبه ۱۶ اسفند ماه از ساعت ۱۴:۰۰  نشست تخصصی با عنوان آسیب شناسی هنر و صنعت شیشه معاصر ایران  با حضور اساتید و فعالان هنر شیشه معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برگزار می شود.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۱۸ اسفند ماه همه روزه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۰:۰۰ به نگارخانه  هنر باغ موزه قصر مراجعه کنند.

کد مطلب 3923623

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