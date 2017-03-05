پل زیرگذر روستای محمدآباد احداث می شود

مسعود مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پل زیرگذر در قطعه ۲۶۲ راه آهن مرکزی کشور و به منظور عبور و مرور مردم روستاهای محمد آباد، علی آباد و یزدل احداث می شود.

وی با اشاره به مناقصه برگزار شده و همکاری راه آهن استان، دهیاری و شورای اسلامی روستای محمدآباد و بخشداری مرکزی تصریح کرد: این پل زیرگذر با برآورد اعتبار دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از ابتدای سال ۹۶ شروع به احداث و پیش بینی می شود تا هفته دولت به پایان برسد.

بخشدار بخش مرکزی آران و بیدگل تصریح کرد: روستای محمد آباد در کنار خط راه آهن سراسری قم - کاشان قرار دارد و به منظور جلوگیری از حوادث جانی و مالی مردم این روستا به خصوص کشاورزان و دامداران این پل احداث می شود.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر بدلیل عبور مکرر مردم روستا های بخش مرکزی و همچنین احشام از روی ریل راه آهن تاکنون بیش از ۱۰ نفر از مردم روستا فوت کرده و تعداد زیادی احشام نیز تلف شده اند.