اعطای ۸۴ میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به مددجویان استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خدرویسی امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در کرمانشاه اظهار داشت: کمیته امداد به فرمان حضرت امام خمینی ره در چهاردهم اسفند تاسیس شد و چتر حمایتی این نهاد از دورترین روستاها و بخش ها گسترده شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون ۶۸ هزار خانواده با جمعیت ۱۶۸ هزار نفر مددجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی ره استان هستند،گفت: ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر زن سرپرست خانوار که درآمد و مهریه و مستمری ندارند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره استان هستند.

خدرویسی از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۳۱۹ نفر از ایتام در کمیته امداد امام خمینی ره استان کرمانشاه خبر داد و گفت: برای خدمت رسانی به این تعداد ایتام علاوه بر منابع کمیته امداد از همکاری ۲۳۸۲۰ حامی بهرهمند هستیم.

وی همچنین بهرهمندی ۲۴۸۱ مرد سرپرست خانوار از حمایت های کمیته امداد امام خمینی ره استان کرمانشاه خبر داد و افزود: کمیته امداد بیشترین گردش مالی را دارد و هر ماه ۳ میلیارد تومان مستمری نقدی به مددجویان استان پرداخت می شود.

خدرویسی با بیان اینکه ۶۲ میلیارد تومان در بحث اشتغال مددجویان استان کرمانشاه هزینه شده، افزود: برای بیش از ۴۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردیم و در استان در بحث اشتغالزایی جزو دستگاه برتر و در سطح کشور رتبه سوم را داریم.

وی با اشاره به اینکه سهمیه کمیته امداد استان ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون از محل تبصره ۲۶ قانون بودجه است، گفت: از محل منابع بانکی ۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تسهیلات قرض الحسنه سهم استان کرمانشاه است و تاکنون ۶۲ میلیارد تسهیلات قرض الحسنه بانکی استفاده کردیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان باکید بر اینکه کمیته امداد هیچگونه معیار مذهبی، قومی و سیاسی در خدمات رسانی ندارد و نگاه به مددجویان یکسان است، گفت: کمک های مردمی به کمیته امداد مطلوب است.

وی از برگزاری جشن نیکوکاری در استان کرمانشاه خبر داد و بیان کرد: امسال این جشن با شعار «بهار همدلی، شکوه مهربانی» با همکاری نهادهای مختلف در استان برگزار می‌شود و در این راستا ۱۸ اسفند اولین مرحله جشن نیکوکاری، پنجشنبه ۱۹ اسفند در پایگاه های احسان و نیکوکاری معابر عمومی و روستاها و... و بیستم اسفند نیز در پایگاه ها و مصلی های نماز جمعه برگزار می‌شود.

خدرویسی در ادامه افزود: بر اساس آخرین توزیع اعتباری که صبح امروز در استان انجام شد، همه تعهدات کمیته امداد امام خمینی ره استان نسبت به مزدوجین تحت عنوان تامین جهیزیه تا پایان امسال به صفر می رسانیم و امسال نیز جمعا ۵۰۰۰ زوج از هدایای کمیته امداد امام خمینی ره استان با اعتبار ۸۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال استفاده کردند و نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و کلیه پشت نوبتی های ازدواج تا آخر سال به صفر میرسد.

وی اظهار کرد: ۳۷۶۳ صندوق صدقات بزرگ، ۳۴۲۱ صندوق متوسط و ۲۱۶ هزار صندوق صدقات کوچک در مغازه ها و منازل روستایی و شهری استان وجود دارد.

وی میانگین درآمد صندوق صدقات استان کرمانشاه در سال جاری را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در حوزه بهداشت و درمان و مسکن در ماه حدود بیست میلیارد تومان هزینه مددجویان می شود و یکی از بیمه های تکمیلی مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره استان است.

خدرویسی با بیان اینکه در حوزه اشتغال برای مددجویان استان ۴۰۰۰ شغل ایجاد شده است، گفت: این اقدام در مقایسه با سایر دستگاهها قابل مقایسه نیست و طی سال ۹۴و ۹۵ جزو سه استان برتر در کشور بودیم.

وی گفت: امسال جشن خودکفایی بیش از ۵۰۰۰ نفر از مددجویان استان کرمانشاه را خواهیم داشت، تسهیلات اشتغالزایی به هر مددجو ۱۵ تا۳۰ میلیون تومان اعطا می شود.

خدرویسی با اشاره به اینکه پرداخت زکات می‌تواند در فقرزدایی انقلابی بوجود آورد، گفت: آخرین آمار طی ۱۱ ماهه امسال در حوزه پرداخت زکات ۸۵ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در سال جاری ۱۲۵۰۰ دانشجو و دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره استان بودند و توانستند بالاترین رتبه ها را از آن خود کنند، در صنعت فرش استان به هزار نفر از فرشبافان به میزان هر نفر پنج میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت شد.

خدرویسی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی ره استان کرمانشاه در انتخابات گذشته هیچ دخالتی نداشت، گفت: کمیته امداد در انتخابات از هیچ کاندیدایی طرفداری نمیکند.