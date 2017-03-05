کتاب های غیرقانونی با نصف قیمت و به راحتی فروخته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع سرقت های ادبی در سایه ضعف قانون با حضور محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و حقوق دان و دکتر نقشینه، عضو گروه علم و اطلاعات دانش شناسی و استادیار دانشگاه تهران و محقق از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

در ابتدای این برنامه آموزگار با بیان اینکه نشر یک پدیده غربی است، گفت: زمانی که امکان نشر فراهم می شود تعیین حدود تکالیف ناشر در قبال مولف و تمام دست اندر کاران تولید یک اثر، اهمیت پیدا می کند و موضوع مالکیت فکری پا به عرصه وجود می گذارد که مالکیت فکری شامل صنعتی و ادبی است.

وی با ابراز تاسف از بی اعتنایی و بی توجهی به حق مولف در حوزه نشر، گفت: به طور متوسط تنها ۱۰درصد از کتاب های یک ناشر، اقبال چاپ بالاتر از یک بار را به دست می آورد و می تواند هزینه های نشر را پوشش دهد و این در حالی است که سود جویان از عناوین آنها بهره برداری می کنند. نکته قابل توجه این است که کتابها توسط سودجویان با نشر غیرقانونی به راحتی حتی در نمایشگاه ها با ۵۰ درصد تخفیف به فروش می رسد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان ادامه داد: ناشران ما عمدتا به دنبال چاپ کتاب های مرجع و پرفروش هستند و به دنبال نشر آثاری که نظریه های نوینی ارائه دهند یا استعدادهای جدیدی خلق کنند نیستند.

وی از تشکیل کارگروهی برای مقابله با این سرقت ها خبر داد و گفت: برنامه های قضایی با همکاری نیروی انتظامی و استفاده از برخورد قضایی یک برنامه کوتاه مدت و سیاست گذاری های فرهنگی جهت ایجاد قبح موضوع در جامعه، از برنامه های طولانی مدت به شمار می رود.

در ادامه برنامه مذکور دکتر نقشینه گفت: در مورد سرقت ادبی قوانینی وجود دارد اما در خصوص تاراج علمی و محتوا ربایی، قانونی تصویب نشده است و می توان به جرات گفت که در هیچ از دانشگاه های کشور پروتکلی برای مبارزه با تاراج علمی وجود ندارد.در هرصورت اگر قانون وجود داشته باشد افرادی هستند که برای رسیدن به هدف خود قانون را دور بزنند و در اینجا باید سیستمی برای کنترل وجود داشته باشد.

وی سیاستگذاری های نادرست در جذب دانشجویان را از مشکلات اصلی این حوزه برشمرد و گفت: با افزایش دانشجو و کاهش آزمایشگاه ها، فرصت تحقیق و تولید محتوا از جامعه دانشگاهی گرفته شده است به طوری که در طی چند سال گذشته که فشار زیادی برای انتشار نتایج دانشگاهی در ژورنال های بین المللی ایجاد شده است، عوامل کنترلی ویژه آن دیده نشده است.

این استادیار دانشگاه تهران همچنین گفت: آن قدر خود را مشغول افزایش ظرفیت دانشگاه کرده ایم که از آموزش اخلاق حرفه ای به دانشجویان خود غافل شده ایم.